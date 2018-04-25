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    Andrey Stenin Fotoğrafçılık Yarışması

    Andrey Stenin Fotoğrafçılık Yarışması jürisine Türkiye’nin en büyük haber ajansının görsel servisi müdürü başkanlık edecek

    © Sputnik /
    Kültür & Sanat
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    Rusya Federasyonu UNESCO Komisyonu'nun himayesinde Rossiya Segodnya (Rusya Bugün) Uluslararası Haber Ajansı tarafından düzenlenen Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması’nın uluslararası jürisi, 2018 yılının en iyi çalışmalarını seçmeye başladı.

    Stenin Fotoğraf Yarışması katılımcı rekoru kırdı
    © Sputnik /
    Andrey Stenin Fotoğraf Yarışması katılımcı rekoru kırdı
    Jüri üyeleri, dünyanın dört bir yerinden genç yetenekli fotoğrafçıların gönderdiği 6 binden fazla çalışmanın arasından ‘Ana Haberler', ‘Spor', ‘Gezegenim' ve ‘Portre' olmak üzere dört kategoride en iyilerini seçip yarışmanın Grand Prix Ödülü'ne layık görülecek yarışmacıyı belirleyecek. 2018'de yarışmacılara kendi yeteneklerini daha kapsamlı şekilde sergilemeleri için her kategoride üçer çalışmasını sunma fırsatı verildi. Bu yılki yarışmada toplam ödül tutarının önceki yıllara göre neredeyse iki kat arttırılmasıyla her kategoride birincilik, ikincilik ve üçüncülük kazanan yarışmacılara sırasıyla 100 bin (yaklaşık 1.7 bin dolar), 75 bin (yaklaşık 1.3 bin dolar) ve 50 bin ruble (yaklaşık 860 dolar) verilecek. Stenin Yarışması'nın ana ödülü olan Grand Prix Ödülüne layık görülecek yarışmacı ise 700 bin ruble (yaklaşık 12 bin dolar) alacak.

    Yarışmanın finaline kalanların listesi 22 Mayıs'ta stenincontest.com sitesinde yayınlanacak. 2018 sonbaharı yarışmada dereceye girenlere ödüller verilecek ve Moskova'da kazanan çalışmaların fotoğraf severlerle buluşacağı bir sergi açılacak.

    2018 Andrey Stenin Yarışması'nın jüri başkanı olan Anadolu Ajansı Görsel Yayınlar Yönetmeni Ahmet Sel, yarışma ile ilgili yaptığı yorumunda, 'Öncellikle tüm yarışmacılara başarılar diliyorum! Jüri başkanı olarak yarışmanın jürisinde çok deneyimli profesyonellerin yer aldığından memnuniyetlik duyuyorum. Daha ilk günün sonucuna baktığımızda yarışmanın en iyi çalışmalarını belirlememiz için çok ilginç ve yoğun tartışmanın bizi beklediğini söyleyebiliriz. Fotoğraf muhabirliği çok zor bir meslektir, özellikle kariyerinde ilk adımlarını atanlar için. Stenin Yarışması'nın genç fotoğraf muhabirlerine bu alandaki uzmanların desteğini alma, kendi gücüne inanma ve yeteneklerini dünyaya sergileme imkanını sunduğundan memnunum', ifadelerini kullandı.

    Andrey Stenin Fotoğrafçılık Yarışması kazananın çalışmaları İstanbul'da sergileniyor
    © Sputnik /
    Andrey Stenin Fotoğrafçılık Yarışması'na yeni ülkelerden yarışmacılar katıldı
    Bu yılki yarışma katılımcılarının çalışmalarından en iyilerini seçecek jüri üyeleri arasında Çin Fotoğrafçılar Birliği'nin Fahri Başkanı, Çin Kadın Fotoğrafçılar Birliği Başkanı Wang Yao, Meksika Devlet Haber Ajansı Notimex Fotoğraf Servisi Müdür Yardımcısı Jorge Ársiga Avila, 2018 yılının Nisan ayına kadar Rus Kommersant Yayın Evi Gorsel Haberler Yayın Yönetmenliği görevini sürdüren fotoğraf muhabiri Pavel Kassin, AFP Ajansı özel fotoğraf muhabiri Mladen Antonov, Rus Bağımsız Fotoğraf Ajansı SALT IMAGES Müdürü Anna Zekria, 20 yıldır foto muhabirliği yapan, geçmişte Associated Press Haber Ajansı Moskova Bürosu'nda fotoğrafçı olarak çalışmış İvan Sekretarev yer alıyor.

    Rusya Federasyonu UNESCO Komisyonu'nun himayesinde Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı tarafından düzenlenen Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması, Rusya'da uluslararası basın fotoğrafçılığı alanında yeni isimler tanıtan ve bu alandaki çalışmaların kalite kriterlerini belirleyen tek platform olma özelliği taşıyor. Yarışmanın temel amacı, genç yetenekli fotoğrafçılara destek verip kendi projelerini geliştirme imkanını sağlamak.

    Yarışmanın basın ortakları arasında Вести.Ru haber portalı, ‘Rossiya-Kultura' devlet televizyon kanalı, ‘JurDom' haber portalı ve Russian Photo portalı oldu. Yarışmanın uluslararası bilgi ortakları arasında Sputnik Haber Ajansı ve Radyo, Askanews Haber Ajansı, Independent Media, Notimex, Xinhua, ANA, haber ajansları, RT kanalı ve haber portalı, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), TeleSUR uluslararası haber platformu, Chinadaily.com.cn internet gazetesi, Frontline dergisi yer aldı, AlYoum AlSabee, The Paper, Bernama, Radio Republik Indonesia, Antara. Yarışmaya ayrıca ‘AkademiaFotografii', GeoFoto ajansları, Photo-study.ru portalı, YOung JOurnalists portalı, Moskova Gazeteciler Derneği, Öğrenci ve Gençlik Medya Kuruluşları Birliği, Fotoistanbul, Kolga Tbilisi Photo ve PhotoVisa festivalleri enformasyon desteği verdi.

    Etiketler:
    Andrey Stenin Fotoğrafçılık Yarışması, Rusya
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