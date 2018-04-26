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    George R.R. Martin

    Game Of Thrones yazarı George R.R. Martin'den yeni kitap duyurusu: 'Kış 2018'de de gelmeyecek'

    © AP Photo / Matt Sayles
    Kültür & Sanat
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    Dünyada büyük hayran kitlesine sahip 'Game of Thrones' (Taht Oyunları) romanlarının yazarı George R.R Martin, son kitabı 'Ateş ve Kan'ın kasım ayında piyasaya çıkacağını açıkladı. Serinin hayranları biraz üzülebilir çünkü yeni kitap 'Buzun ve Ateşin Şarkısı' serisinin 6. kitabı olmayacak bunun yerine romadaki Targaryen hanedanın tarihini anlatacak.

    Martin kişisel blogunda yaptığı duyuruda 640 sayfalık 'Ateş ve Kan' adlı son kitabının 20 Kasım'da piyasaya çıkacağını duyurdu.

    Ancak Martin yeni kitabının Westeros adlı hayali dünyada geçen Taht Oyunları hikayesinin 6. kitabı olmayacağını bunun yerine romanda yer alan Targaryen hanedanın tarihini anlatan kısa hikayelerden oluşacağını belirtti.

    KIŞ BU SENE DE GELMEYECEK

    In this publicity image released by HBO, Sean Bean portrays Eddard Stark in a scene from the HBO series, Game of Thrones. The series was nominated for an Emmy award for best drama series on Thursday, July 14, 2011.
    © AP Photo / HBO, Nick Briggs
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    1996​ ve 2011 yılları arasında Taht Oyunları serisinin 5 kitabını yazan Martin 2012 yılından beri son kitabından pasajlar paylaşıyordu.

    Hayranları 'Buzun ve Ateşin Şarkısı' serisinin ' Kış Rüzgarları' adlı 6. kitabını 7 senedir bekliyordu.  

    Blogundaki açıklamasında romanda (ve tabii ki dizide) sıkça geçen 'Kış geliyor' (Winter is coming) sözüne atıf yapan Martin "Hayır, kış gelmeyecek… En azından 2018'de" diye yazdı.

    İnternet üzerinden ön satışa sunulan kitapta ayrıca  Doug Wheatley'in çizdiği 80 adet siyah beyaz illüstrasyon yer alacak. 

    38 Emmy Ödülü sahibi Taht Oyunları dizisinin 8. ve son sezonu ise 2019'da yayımlanacak.

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    Etiketler:
    Taht Oyunları, Dizi, Kitap, George RR Martin, ABD
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