Game Of Thrones yazarı George R.R. Martin'den yeni kitap duyurusu: 'Kış 2018'de de gelmeyecek'

Dünyada büyük hayran kitlesine sahip 'Game of Thrones' (Taht Oyunları) romanlarının yazarı George R.R Martin, son kitabı 'Ateş ve Kan'ın kasım ayında piyasaya çıkacağını açıkladı. Serinin hayranları biraz üzülebilir çünkü yeni kitap 'Buzun ve Ateşin Şarkısı' serisinin 6. kitabı olmayacak bunun yerine romadaki Targaryen hanedanın tarihini anlatacak.

Martin kişisel blogunda yaptığı duyuruda 640 sayfalık 'Ateş ve Kan' adlı son kitabının 20 Kasım'da piyasaya çıkacağını duyurdu.

Ancak Martin yeni kitabının Westeros adlı hayali dünyada geçen Taht Oyunları hikayesinin 6. kitabı olmayacağını bunun yerine romanda yer alan Targaryen hanedanın tarihini anlatan kısa hikayelerden oluşacağını belirtti.

FIRE & BLOOD, the history of the Targaryens, will be releasing in hardcover on November 20! Read more about it in my blog post: https://t.co/Y6kdsfEds9 #FireandBlood pic.twitter.com/URFJRzGA9r — George RR Martin (@GRRMspeaking) April 25, 2018

KIŞ BU SENE DE GELMEYECEK

© AP Photo / HBO, Nick Briggs Askeri lisedeki Game of Thrones davasında beraat

1996​ ve 2011 yılları arasında Taht Oyunları serisinin 5 kitabını yazan Martin 2012 yılından beri son kitabından pasajlar paylaşıyordu.

Hayranları 'Buzun ve Ateşin Şarkısı' serisinin ' Kış Rüzgarları' adlı 6. kitabını 7 senedir bekliyordu.

Blogundaki açıklamasında romanda (ve tabii ki dizide) sıkça geçen 'Kış geliyor' (Winter is coming) sözüne atıf yapan Martin "Hayır, kış gelmeyecek… En azından 2018'de" diye yazdı.

İnternet üzerinden ön satışa sunulan kitapta ayrıca Doug Wheatley'in çizdiği 80 adet siyah beyaz illüstrasyon yer alacak.

38 Emmy Ödülü sahibi Taht Oyunları dizisinin 8. ve son sezonu ise 2019'da yayımlanacak.