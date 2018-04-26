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    İsveç Akademisi

    2018 Nobel Edebiyat Ödülü bu sene verilmeyebilir

    © REUTERS / TT News Agency/Jonas Ekstromer
    Kültür & Sanat
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    Nobel Edebiyat Ödülü'nü veren İsveç Akademisi'nden yetkililer, bir üyenin eşi hakkındaki cinsel saldırı iddiaları ve sızıntı skandalı nedeniyle bu sene ödülün verilmesinin ertelenebileceğini söyledi.

    İsveç Radyosu'nun haberine göre sızıntı ve cinsel saldırı suçlamaları sonrası 6 üyesinin istifa ettiği İsveç Akademisi bu sene Nobel Edebiyat Ödülü'nü vermeyebilir.

    'ÖDÜLÜ VERMEYİ ERTELEMEK EN İYİSİ OLABİLİR'

    Akademi'nin geçici olarak daimi sekereterliğini yapan Anders Olsson radyoya yaptığı açıklamada "Bunu düşünüyoruz. Sizi yakında bilgilendireceğiz" dedi.

    ​İsveç Radyosu'na göre Akademi'nin bazı üyeleri ödülün gelecek sene, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü ile birlikte verilmesini önerdi.

    Nobel ödülü
    © AFP 2018 / Jonathan NACKSTRAND
    Nobel Edebiyat Ödülü'nü veren İsveç Akademisi sızıntı ve cinsel saldırı haberleri ile çalkalanıyor
    Geçtiğimiz haftalarda skandallar dizisi nedeniyle istifa eden 6 Akademi üyesinden biri olan Peter Englund da ödülün verilmesinin ertelenmesinden yana. Englund "Akademi'nin şu anda içinde bulunduğu duruma ve ödül için en iyi olana bakılırsa bir seneliğine ödülü vermeyi ertelemek en iyisi olabilir" ifadelerini kullandı.

    Ancak TT haber ajansına konuşan bir diğer akademi üyesi Goran Malmqvist ödülün bu sene planlandığı gibi verileceğini savundu.

    Teknik olarak Akademi'nin 18 üyesi ömür boyu bu göreve getiriliyor ve istifa edemiyor ancak isteyen üyeler toplantılara ve karar mekanizmalarına katılmamayı seçebiliyor.

    Şu anda istifalar sonrası toplamda 18 üyeden 7'si atıl durumda. Akademi'ye yeni üye seçilmesi için ise 12 üyenin oyu gerekiyor. İsveç Kralı 16. Gustaf  akademinin varlığını sürdürebilmesi için üyelerin istifa etmesi ve yerlerine başkalarının getirilmesinin önünü açacak değişiklikleri yapmayı kabul etmişti.

    ARNAULT'A YÖNELİK CİNSEL SALDIRI SUÇLAMALARININ BİR KISMI DÜŞTÜ

    Sara Danius
    © REUTERS / TT News Agency/Jonas Ekstromer/
    Sızıntı ve cinsel saldırı iddiasıyla çalkalanan İsveç Akademisi'nin yöneticisi istifa etti
    ABD'li ünlü yapımcı Harvey Weinstein'in cinsel saldırılarının ortaya çıkmasının ardından tüm dünyada ünlülerin de aralarında olduğu çok sayıda kişi cinsel taciz ve saldırıları ifşa etmek için 'Ben de' (Me too) adlı bir hareket başlatmış ve bu İsveç'e de uzanmıştı.

    Kasım ayında 18 kadın Akademi üyesi şair Katarina Frostenson'un Fransız kocası Jean-Claude Arnault'u cinsel taciz ve cinsel saldırı ile suçlamıştı.

    Arnault suçlamaları redderken Akademi, Arnault'un sahibi olduğu kültür kulübüyle ilişkisini kesmişti. Arnault'un yıllarca ödülü kazananların isimlerini dışarıya sızdırdığı da İsveç basınında yer almıştı.

    Ardından aralarında daimi sekreter Sara Danius'un da olduğu 6 üye istifa etmişti. Bu arada savcılığın Arnault'a yönelik soruşturmada yer alan  ve 2013 ve 2015 yılları arasında gerçekleştiği öne sürülen tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarını delil yetersizliğinden düşürdüğü açıklandı. Soruşturmanın kalan kısmının sürdüğü belirtiliyor.

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    Etiketler:
    Cinsel taciz, İsveç Akademisi, Peter Englund, Anders Olsson, Jean-Claude Arnault, Katarina Frostenson, Sara Danius, İsveç
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