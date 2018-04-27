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    DJ Avicii

    DJ Avicii'nin ailesi oğullarının intihar ettiğini açıkladı

    © REUTERS / Bjorn Lindgren/TT News Agency
    Kültür & Sanat
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    Umman'ın başkenti Muskat'ta geçen hafta bir otel odasında ölü bulunan ve 'Avicii' ismiyle tanınan İsveçli ünlü yapımcı ve DJ Tim Bergling'in ailesi yeni bir açıklama yaptı. Aile 28 yaşındaki oğullarının intihar ettiğini ima etti.

    DJ Tim Bergling-Aviciii
    © REUTERS /
    DJ Avicii, ölü bulundu
    İsveçli DJ Tim Bergling'in ailesi 20 Nisan'da Muskat'taki bir otel odasında ölü bulunan oğulları hakkındaki yeni açıklamada 'intihar' kelimesini kullanmadı ancak oğullarının kendi yaşamına son verdiğini ima etti.

    Bergling Umman'da arkadaşlarıyla tatildeydi. Ummanlı yetkililer Bergling'in ölüm nedeni hakkında bir açıklama yapmamıştı.

    'HUZUR BULMAK İSTEDİ'

    SHINee üyesi Kim Jong-hyun
    © AP Photo / Kin Cheung
    K-Pop dünyası şokta: SHINee grubunun 27 yaşındaki üyesi Jong-hyun intihar etti
    Ailenin açıklaması şöyle:

    "Oğlumuz Tim bir arayıcıydı, varoluşsal sorulara yanıtlar arayan kırılgan bir sanatçı ruhtu. Aşırı strese yol açan sert bir hızla seyahat eden ve çok çalışan bir mükemmeliyetçiydi. Gezilerini sonlandırınca mutlu olmak için hayatta bir denge bulmak ve en sevdiği şey olan müzik yapmayı istedi. Yaşam, mutluluk ve anlam hakkındaki düşünceler konusunda zorluk yaşıyordu. Daha fazla devam edemedi. Huzur bulmak istedi. Tim kendini içinde bulduğu iş dünyası makinesi için uygun değildi, hayranlarını seven ancak spot ışıklarından çekinen hassas biriydi."

    DJ AVİCİİ KİMDİR?

    Ünlü DJ Avicii 8 Eylül 1989 tarihinde İsveç'te dünyaya geldi. Müzik kariyerine genç yaşta başlayan Avicii, uzun yıllar en fazla kazanan elektronik müzik müzisyenlerinden biriydi.

    2013 yılında 'Wake Me Up' adlı parçası Avrupa genelinde listelerde bir numaraya oturdu. 2016'da Forbes dergisine göre en fazla ücret ödenen Dj'ler listesinde 12. sırada yer aldı.

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    Etiketler:
    İntihar, DJ Avicii, Tim Bergling, İsveç
    Topluluk kurallarıTartışma
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