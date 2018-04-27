Cannes Film Festivali'nde cinsel tacizlere karşı yardım hattı açılacak

ABD'li ünlü yapımcı Harvey Weinstein'ın geçmiş yıllarda Cannes Film Festivali'nde 4 aktrise cinsel saldırıda bulunduğuna yönelik suçlamalar nedeniyle bu sene festival için cinsel tacizlere karşı acil yardım hattı oluştutulacak.

© REUTERS / Philippe Savoir, Georges Pierre, Flore Maquin/Festival de Cannes/Filifox Netflix'ten Cannes Film Festivali'ne darbe: 4 film festivalden çekildi

Fransa Eşitlik Bakanı Marlene Schiappa gelecek ay yapılacak Cannes Film Festivali'ne gelecek olan sektörün önde gelenlerinin davranışlarına dikkat etmeleri için uyarılacağını belirtti.

Cinsel saldırı ya da cinsel taciz mağdurları ve görgü tanıklarının bu eylemleri gerçekleştirenleri ihbar edebileceği yardım hattının oluşturulacağını söyleyen Schiappa "Cinsel tacizlerle mücadele etmek için Cannes Film Festivali ile ortaklık oluşturduk" dedi.

Schiappa AFP'ye yaptığı açıklamada "Harvey Weinstein'ın suçlandığı tecavüz olaylarından biri Cannes'da yaşandı" ifadelerini kullandı.

Fransız bakan önlemlerin sadece aktrisleri değil film endüstrisinde çalışan tüm kadınları korumak için devereye sokulduğunu da vurguladı.

Weinstein geçmiş yıllarda festival sırasında 4 aktrise cinsel saldırı ve tacizle ile suçlanmıştı. Bunlar arasında o dönem 21 yaşında olan İtalyan aktris Asia Argento'nun bir otel odasında Weinstein'ın kendisine tecavüz ettiği suçlaması da yer alıyor.

Bu sene Cannes'da en iyi filme Altın Palmiye (Palme d'Or) ödülünü verecek jüriye Avustralyalı aktris Cate Blanchett başkanlık edecek olsa da festival, geçmiş yıllarda kadınlara karşı tutumu nedeniyle eleştirilmişti.

Bunlar arasında kırmızı halıda topuklu ayakkabı giyilmesinin zorunlu tutulması ve #MeToo (Ben de) hareketinin gündemin tepesinde olduğu dönemde sadece 3 kadın yönetmenin festivalin ana yarışmasında son listeye kalması da vardı.

7 yıl önce Nazi olduğunu söylemesi nedeniyle festivale katılması yasaklanan Danimarkalı ünlü yönetmen Lars Von Trier üzerindeki yasağın kalkması da soru işaretleri yaratmıştı.

Cannes'da 2000 yılında en iyi kadın oyuncu ödülünü alan İzlandalı müzisyen Björk, Trier'le birlikte çalıştığı 'Dancer in the Dark (Karanlıkta Dans) filminde yönetmenin kendisini taciz edip aşağıladığını söylemişti.

Cannes Film Festivali 8-19 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.