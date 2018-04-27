Erdoğan'la sınıra giden ünlüler 'Milletin duası' klibinde buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dua ettiği ve kamuflajıyla askeri selamladığı görüntülerin yer aldığı 'Milletin Duası' adlı türkü için ünlü isimler bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl ve Ümit Yılmaz'ın söz ve müziğini hazırladığı türkünün aranjesini ise Mete Artun yaptı.

"Milletin duasında mazhar olmuş bütün vatan evlatlarına" yazısının da dikkati çektiği eserin klibi televizyonlarda yayınlanmaya başladı.

'Milletin Duası' klibi ünlü isimleri bir araya getirdi https://t.co/1xKj6fsR54 pic.twitter.com/n4rnihzIX8 — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 27 April 2018

​Yapılan duyuruya göre, "Operasyonlarda yaşamını yitiren askerleri yad etmek, dualarıyla milletin yanında olanlara teşekkür etmek amacıyla" hazırlanılan klipte, Türk askerinin operasyon görüntülerinin yanı sıra sanatçıların stüdyodaki çekimlerine de yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'da sınır karakolunu ziyareti ve kamuflajıyla askeri selamlamasının da yer aldığı klip, Erdoğan'ın dua ettiği görüntülerle son buluyor.

KALIN: BİR TÜRKÜ YAKTIK

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, kliple ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Mehmetçik için bir türkü yaktık.

Adını Milletin Duası koyduk.

Milletin duasına mazhar olan vatan evlatlarına ithaf ettik.

Sanatçılarımız yürekleriyle okudular.

Kısa bir bölüm:



“Mehmedim cephede vurur

Düşmana dünyayı dar eder

Düşmesin gönlüne keder

Milletin duası yeter” pic.twitter.com/j0wjCbxlYk — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 27 April 2018

​Kalın, "Mehmetçik için bir türkü yaktık. Adını Milletin Duası koyduk. Milletin duasına mazhar olan vatan evlatlarına ithaf ettik. Sanatçılarımız yürekleriyle okudular" dedi.