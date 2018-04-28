Kurtulmuş ve Medinskiy 2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı etkinlikleri için bir araya geldi

Verilen bilgiye göre, 10 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında Moskova'da düzenlenen Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı'nda iki ülke kültür bakanları tarafından '2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı Niyet Bildirgesi' imzalandı. Buna göre 2019'da iki ülkede pek çok şehirde kültür, sanat ve turizm alanında çeşitli etkinlikler yapılacak.
Bakanların başkanlığındaki iki ülke heyeti, 2019'da yapılması planlanan kültür, turizm ve sanat etkinliklerini ele aldı. Bakanlar toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
KURTULMUŞ: TÜRK VE RUS FİLM ENDÜSTRİLERİ ARASINDA ORTAK PROJELER İÇİN VERİMLİ GÖRÜŞMELER OLDU
'HEM TÜRK KÜLTÜRÜNÜN RUSYA'DA, HEM DE RUS KÜLTÜRÜNÜN TÜRKİYE'DE TANITILMASI İÇİN ÇOK SAYIDA ETKİNLİK YAPILACAK'
Son zamanlarda Rusya ile Türkiye arasında birçok alanda ikili ilişkileri fevkalade verimli ve faydalı bir şekilde sürdüğünü ifade eden Kurtulmuş, şunları söyledi: “Rusya ile siyasi bakımdan, enerji alanında, ekonominin diğer alanlarında birçok alanda yakın iş birliği çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu çerçevede kültür alanında da iki ülke arasındaki ortak projelerle, yakın çalışma dönemine girmiş bulunuyoruz. 2019 yılını da önemli bir fırsat olarak değerlendireceğiz. Hem Türk kültürünün Rusya’da daha iyi tanıtılması hem de Rus kültürünün Türkiye’de daha iyi tanıtılması için çok sayıda etkinliği icra edeceğiz. İlki Bolşoy Tiyatrosu’nda yapılacak olan büyük bir etkinlikle karşılıklı kültür ve turizm yılı başlayacak. Rusya’nın farklı şehirlerini kapsayan 50’nin üzerinde farklı kültürel etkinlikle önümüzdeki yılı çok verimli bir şekilde geçireceğiz. Türkiye ve Rusya arasında kültür alanında yakınlaşmanın her iki ülkenin siyasi konumlar bakımından da birbirine daha yakın bir noktaya gelmeleri için katkı sağlayacağından şüphemiz yoktur.”
MEDİNSKİY: SONBAHARDA ST. PETERSBURG KÜLTÜR FORUMU'NDA TEKRAR BİR ARAYA GELECEĞİZ
Basın toplantısının ardından, “Yükselişe Doğru” isimli Rusya yapımı sinema filminin gösterimi yapıldı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)