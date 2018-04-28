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    Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve Rusya Kültür Bakanı Vladimir Medinskiy

    Kurtulmuş ve Medinskiy 2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı etkinlikleri için bir araya geldi

    Kültür ve Turizm Bakanlığı
    Kültür & Sanat
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    Türkiye ve Rusya heyetlerinin, 2019'da yapılması planlanan kültür, turizm ve sanat etkinliklerini görüştüğü '2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı 2. Ortak Çalışma Grubu Toplantısı' Çırağan Sarayı'nda yapıldı.

    Antalya-Rus turist
    © AA / Gülsem Adam
    'Türk-Rus karşılıklı kültür ve turizm yılı 2019'da düzenlenebilir'
    Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Rusya Kültür Bakanı Vladimir Medinskiy, 2019 Yılı Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı Ortak Çalışma Grubu Toplantısında bir araya geldi.

    Verilen bilgiye göre, 10 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında Moskova'da düzenlenen Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı'nda iki ülke kültür bakanları tarafından '2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı Niyet Bildirgesi' imzalandı. Buna göre 2019'da iki ülkede pek çok şehirde kültür, sanat ve turizm alanında çeşitli etkinlikler yapılacak.

    Bakanların başkanlığındaki iki ülke heyeti, 2019'da yapılması planlanan kültür, turizm ve sanat etkinliklerini ele aldı. Bakanlar toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    KURTULMUŞ: TÜRK VE RUS FİLM ENDÜSTRİLERİ ARASINDA ORTAK PROJELER İÇİN VERİMLİ GÖRÜŞMELER OLDU

    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov
    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Rus Büyükelçi Yerhov: Rus-Türk ilişkilerinin gelişimi yönünde dev bir adım atıldı
    Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, iki gün süren çalışma grubu toplantılarının çok verimli geçtiğini belirtti. Müzelerden tiyatrolara, operadan sinemaya birçok konunun değerlendirildiğini aktaran Bakan Kurtulmuş, “Türk film endüstrisiyle Rus film endüstrisi arasında ortak projelerin geliştirilmesi konusunda oldukça verimli görüşmelerimiz oldu” dedi.

    'HEM TÜRK KÜLTÜRÜNÜN RUSYA'DA, HEM DE RUS KÜLTÜRÜNÜN TÜRKİYE'DE TANITILMASI İÇİN ÇOK SAYIDA ETKİNLİK YAPILACAK'

    Son zamanlarda Rusya ile Türkiye arasında birçok alanda ikili ilişkileri fevkalade verimli ve faydalı bir şekilde sürdüğünü ifade eden Kurtulmuş, şunları söyledi: “Rusya ile siyasi bakımdan, enerji alanında, ekonominin diğer alanlarında birçok alanda yakın iş birliği çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu çerçevede kültür alanında da iki ülke arasındaki ortak projelerle, yakın çalışma dönemine girmiş bulunuyoruz. 2019 yılını da önemli bir fırsat olarak değerlendireceğiz. Hem Türk kültürünün Rusya’da daha iyi tanıtılması hem de Rus kültürünün Türkiye’de daha iyi tanıtılması için çok sayıda etkinliği icra edeceğiz. İlki Bolşoy Tiyatrosu’nda yapılacak olan büyük bir etkinlikle karşılıklı kültür ve turizm yılı başlayacak. Rusya’nın farklı şehirlerini kapsayan 50’nin üzerinde farklı kültürel etkinlikle önümüzdeki yılı çok verimli bir şekilde geçireceğiz. Türkiye ve Rusya arasında kültür alanında yakınlaşmanın her iki ülkenin siyasi konumlar bakımından da birbirine daha yakın bir noktaya gelmeleri için katkı sağlayacağından şüphemiz yoktur.”

    MEDİNSKİY: SONBAHARDA ST. PETERSBURG KÜLTÜR FORUMU'NDA TEKRAR BİR ARAYA GELECEĞİZ

    Türkiye-Rusya bayrakları
    © Fotoğraf : akkunpp.com
    'Rusya Kültür Bakanı, 26 Nisan'da Türkiye'ye geliyor'
    Rusya Kültür Bakanı Vladimir Medinskiy ise sinema şirketleri ve dergilerin temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Önümüzdeki sonbaharda St. Petersburg Kültür Forumu'nda tekrar bir araya geleceğiz. 2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür Turizm yılı nihai programımızı belirleyeceğiz. Bunun içinde pek çok etkinlik olacak. Tamsayısı henüz belirlenmedi ama en önemlisi bir kerelik bir etkinlik olmayacak. Sürekli olarak ilişkilerimiz sürecek.” şeklinde konuştu.

    Basın toplantısının ardından, “Yükselişe Doğru” isimli Rusya yapımı sinema filminin gösterimi yapıldı.

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    Etiketler:
    Rusya-Türkiye ilişkileri, 2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Rusya Kültür Bakanlığı, Vladimir Medinskiy, Numan Kurtulmuş, Türkiye, Rusya
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