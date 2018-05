Arzu Film'in iki ünlü komedyene 'Tosun Paşa' filmi için izni vermediği iddiası yalanlandı

Daha bir kaç gün önce basında çıkan asılsız ve metnetsiz haberlerden şikayet etmiştik ama iyice abartı olmuş gibi..😏 Ne bize gelen böyle bir talep var ne de bu konuda bizi arayıp soran bir basın mensubuna böyle bir verdiğimiz röportaj var. Haberi yapan Hürriyet. Yazan İsmail Bayrak isimli bir arkadaş. Bu kadar net ve basit bir durum ortada olan. Bizi bu açıklamayı yapmak zorunda bırakan Hürriyet ve yazarı İsmail Bayrak kardesimize teşekkür eder, bu sayfadan bu düzeltmeyi yapmak zorunda kaldığımız için de takipçilerimizden özür dileriz..Saygılarımızla..🙏❤🙏

