Arzu Film'in iki ünlü komedyene 'Tosun Paşa' filmi için izni vermediği iddiası yalanlandı

Ünlü komedyenler Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'ın, Yeşilçam'ın unutulmaz filmi 'Tosun Paşa'yı yeniden çekmek için Arzu Film'e başvurduğu ancak izin alamadıkları öne sürüldü. Ancak yapımcı şirket Instagram hesabından söz konusu haberi yalanladı.

Hürriyet'in haberine göre; Şahan Gökbakar, yeni Recep İvedik filminin projesine başlamadan önce Tosun Paşa filmi için girişimde bulundu ancak Ferdi Eğilmez, babası Ertem Eğilmez'in filmlerin yeni versiyonlarına sıcak bakmadığı gerekçesiyle söz konusu teklifi reddetti. Haberde Cem Yılmaz'ın da aynı taleple Ferdi Eğilmez'in kapısını çaldığı, ancak onun da "Hayır" yanıtı aldığı ileri sürüldü.

Arzu Film'in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Daha bir kaç gün önce basında çıkan asılsız ve metnetsiz haberlerden şikayet etmiştik ama iyice abartı olmuş gibi. Ne bize gelen böyle bir talep var ne de bu konuda bizi arayıp soran bir basın mensubuna böyle bir verdiğimiz röportaj var" denilerek söz konusu haberdeki iddialar yalanlandı.

Kartal Tibet'in yönettiği, Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Müjde Ar ve Ayşen Gruda'nın rol aldığı 1976 yapımı "Tosun Paşa" filmi, Türk sinemasının unutulmazları arasında yer alıyor.