Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'a 'Tosun Paşa' izni çıkmadı

Gişe rekortmeni iki ünlü komedyen Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'ın, Yeşilçam'ın unutulmaz filmi 'Tosun Paşa'yı yeniden çekmek için Arzu Film'e başvurduğu ancak girişimlerinden sonuç alamadığı ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre; Şahan Gökbakar, yeni Recep İvedik filminin projesine başlamadan önce Tosun Paşa filmi için girişimde bulundu ancak Ferdi Eğilmez, babası Ertem Eğilmez'in filmlerinin yeni versiyonlarına sıcak bakmadığı gerekçesiyle söz konusu teklifi reddetti.

Cem Yılmaz'ın da aynı taleple Ferdi Eğilmez'in kapısını çaldığı, ancak onun da "Hayır" yanıtı aldığı öğrenildi.

Kartal Tibet'in yönettiği, Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Müjde Ar ve Ayşen Gruda'nın rol aldığı 1976 yapımı "Tosun Paşa" filmi, Türk sinemasının unutulmazları arasında yer alıyor.