İsveç'in köfte itirafı Türk köftecileri gururlandırdı

İsveç devletinin resmi Twitter hesabından ülkenin dünyaca ünlü köftesinin, Kral 12. Karl'ın Türkiye'den götürdüğü tarife dayandığını açıklaması, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki köftecileri mutlu etti.

İnegöl'de 5 kuşaktır köftecilik yaptığını belirten köfteci İbrahim Besler, "120 yılı aşkın süredir, 5 kuşaktır köftecilik yapıyoruz. İnegöl köftesi, zaten ülke sınırlarını aşmıştı. Dünyada köftemizin örnek alınması, bizim için onurdur tabii ki. İsveç devletinin de köftenin tarifinin Türkiye'den alındığı yönünde itirafta bulunması bizi gururlandırdı" diye konuştu.

İsveç devletinin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki 'Sweden.se' adlı hesabından köftenin fotoğrafı da kullanılarak, "İsveç köfteleri, aslında Kral 12. Karl'ın Türkiye'den eve getirdiği tarife dayanıyor. Gerçeklere bağlı kalalım" paylaşımı yapılması ilgi çekmişti.