Weinstein'a kalsa, Yüzüklerin Efendisi Tarantino'nun yönetmenliğinde 2 saatlik tek film olacakmış

New Line Cinema şirketi tarafından çekilen Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin, Miramax şirketinin patronu Harvey Weinstein'ın eline düşmüş olsaydı bir sanat faciasına dönüşebileceği ortaya çıktı.
#LordOfTheRings as a two-hour film? Thankfully Peter held fast! https://t.co/EMA7LppJGJ— tec goblin (@nikolaskp) 3 Mayıs 2018
Oysa Jackson, Yüzüklerin Kardeşliği ve İki Kule'yi 178 ve 179 dakikalık filmler olarak çekti. Kralın Dönüşü'nden 263 dakikalık bir film çıkardı, ama sinemalarda 200 dakikalık versiyonu gösterildi. Üstelik Tarantino da filmlerinin uzunluğuyla tanınan bir yönetmen.
'YA YAPARSIN YA GİDERSİN'
Weintein'ın projenin sorumluluğunu verdiği yapımcı Ken Kamins, kitap için şunları anlattı: ''Harvey, Jackson'a 'ya bunu yaparsın ya da kovulursun. Filmi çekmek için Quentin elimin altında hazır muamelesi çekiyordu.''
Well that would've been… interesting. https://t.co/Gjai1zz01T— Stephen Graves (@stephengraves) 3 Mayıs 2018
'EN KRİTİK SAHNELER OLMAYACAKTI'
Ian Nathan'ın konuştuğu yönetmen Peter Jackson da Weinstein'ın niyetleri için ''Kitabı okuyan herkesi derin hayal kırıklığına uğratması garantiydi'' dedi.
JACKSON'DAN RESTE REST
Talepleri reddeden Jackson, ''Bu rezillikle uğraşacağımıza kendi hayatımızı yaşar, kendi filmlerimizi yaparız'' dedi. Yeni Zelandalı yönetmen, Weinstein'ın ekibine ''Harvey'ye söyleyin, filmi istediği gibi yapsın, kendisine bol şans dilerim'' diye rest çektiği belirtildi.
Besides the exposure of his scary lechery, the other great thing about Weinstein's downfall is how we're now learning about how overrated a producer he was: https://t.co/qDeRSlDNYb #HarveyWeinsteinIsARapist— Dennis Earl (@DennisCEarl) 3 Mayıs 2018
'WEINSTEIN, FİKRİN BAŞKASINA SATILMASINA İKNA EDİLDİ'
Neyse ki, Ken Kamins, Weinstein'ı Jackson ile ortağı Fran Walsh'ın ellerindeki projeyi başkasına satmasına izin vermeye ikna etti.
As if Tarantino could deliver a film that was only 2 hours long. https://t.co/DC0nkdP0zA— Marc Morris (@Longshanks1307) 3 Mayıs 2018
New Line Cinema, projeyi satın aldı ve 2001-2003 arasında uzunluğuna rağmen gişede çok başarılı olan üçlemenin ortaya çıkmasını sağladı. Üçleme biri Jackson'a giden 17 Oscar kazandı.
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