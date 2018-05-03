Weinstein'a kalsa, Yüzüklerin Efendisi Tarantino'nun yönetmenliğinde 2 saatlik tek film olacakmış

Hollywood'un en ünlü yapımcısıyken uzun yıllardır yüzlerce kadına cinsel saldırıda bulunduğunun ortaya çıkmasıyla 'işi biten' Harvey Weinstein'ın Yüzüklerin Efendisi üçlemesini 2 saatlik tek film olarak çekmek, yönetmen koltuğuna da Peter Jackson yerine Quentin Tarantino'yu oturtmak istediği belirtildi.

New Line Cinema şirketi tarafından çekilen Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin, Miramax şirketinin patronu Harvey Weinstein'ın eline düşmüş olsaydı bir sanat faciasına dönüşebileceği ortaya çıktı.

#LordOfTheRings as a two-hour film? Thankfully Peter held fast! https://t.co/EMA7LppJGJ — tec goblin (@nikolaskp) 3 Mayıs 2018

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© AP Photo / Paul Morigi/Invision for JPMorgan Chase & Co. Onlarca kadına cinsel tacizle suçlanan yapımcı Weinstein'ın şirketi kadınların yönetimindeki gruba satıldı

İngiliz film eleştirmeni Ian Nathan'ın yeni kitabında, Weinstein'ın J.R.R. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi üçlemesini filme çekmek, film projesini elinde tutan yönetmen Peter Jackson yerine de Quentin Tarantino'yu getirmek istediği öğrenildi. Bu isteğinin sebebi de üç filmin 2 saatlik tek bir film olarak çekilmesini istemesiymiş.

Oysa Jackson, Yüzüklerin Kardeşliği ve İki Kule'yi 178 ve 179 dakikalık filmler olarak çekti. Kralın Dönüşü'nden 263 dakikalık bir film çıkardı, ama sinemalarda 200 dakikalık versiyonu gösterildi. Üstelik Tarantino da filmlerinin uzunluğuyla tanınan bir yönetmen.

'YA YAPARSIN YA GİDERSİN'

Weintein'ın projenin sorumluluğunu verdiği yapımcı Ken Kamins, kitap için şunları anlattı: ''Harvey, Jackson'a 'ya bunu yaparsın ya da kovulursun. Filmi çekmek için Quentin elimin altında hazır muamelesi çekiyordu.''

Well that would've been… interesting. https://t.co/Gjai1zz01T — Stephen Graves (@stephengraves) 3 Mayıs 2018

​'EN KRİTİK SAHNELER OLMAYACAKTI'

Weinstein'ın şirketi, radikal bir tavırla Yüzüklerin Efendisi'nin pek çok önemli ayrıntısını kesip atmak yanlısıydı. Bunlar arasında Miğfer Dibi Savaşı, Eowyn'in Faramir'in yerine Boromir'in kızkardeşi olması, Balrog'un kaybolması ve Saruman sahneleri var.

Ian Nathan'ın konuştuğu yönetmen Peter Jackson da Weinstein'ın niyetleri için ''Kitabı okuyan herkesi derin hayal kırıklığına uğratması garantiydi'' dedi.

JACKSON'DAN RESTE REST

Talepleri reddeden Jackson, ''Bu rezillikle uğraşacağımıza kendi hayatımızı yaşar, kendi filmlerimizi yaparız'' dedi. Yeni Zelandalı yönetmen, Weinstein'ın ekibine ''Harvey'ye söyleyin, filmi istediği gibi yapsın, kendisine bol şans dilerim'' diye rest çektiği belirtildi.

Besides the exposure of his scary lechery, the other great thing about Weinstein's downfall is how we're now learning about how overrated a producer he was: https://t.co/qDeRSlDNYb #HarveyWeinsteinIsARapist — Dennis Earl (@DennisCEarl) 3 Mayıs 2018

​'WEINSTEIN, FİKRİN BAŞKASINA SATILMASINA İKNA EDİLDİ'

Neyse ki, Ken Kamins, Weinstein'ı Jackson ile ortağı Fran Walsh'ın ellerindeki projeyi başkasına satmasına izin vermeye ikna etti.

As if Tarantino could deliver a film that was only 2 hours long. https://t.co/DC0nkdP0zA — Marc Morris (@Longshanks1307) 3 Mayıs 2018

​New Line Cinema, projeyi satın aldı ve 2001-2003 arasında uzunluğuna rağmen gişede çok başarılı olan üçlemenin ortaya çıkmasını sağladı. Üçleme biri Jackson'a giden 17 Oscar kazandı.