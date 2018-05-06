Orhan Gencebay: Tabii ki halkımızın oylarıyla hangi hükümet varsa ben ona saygı duyarım

Son dönemde MESAM'a ilişkin tartışmalarla gündeme gelen sanatçı Orhan Gencebay, Habertürk'e verdiği demeçte "Tabii ki devletimi kim yönetiyorsa, halkımızın seçimleriyle, oylarıyla hangi hükümet varsa ben ona saygı duyarım" dedi. Gencebay, MESAM tartışmalarının da başka yere çekilmemesi gerektiğini, bunun siyasetle alakası olmadığını vurguladı.