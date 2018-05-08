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    Manchester United'ın eski teknik direktörü Alex Ferguson

    Beyin kanaması geçiren Manchester United'ın eski teknik direktörü Alex Ferguson iyileşiyor

    © REUTERS / Eddie Keogh
    Kültür & Sanat
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    Geçirdiği beyin kanaması sonrası ameliyat edilen Manchester United futbol kulübünün eski teknik direktörü Sir Alex Ferguson'ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Ferguson'ın oturmaya başladığı ve ailesiyle konuştuğu açıklandı.

    Beyin kanaması geçiren Sir Alex Ferguson ameliyat oldu
    © REUTERS / Andrew Boyers Livepic
    Beyin kanaması geçiren Sir Alex Ferguson ameliyat oldu
    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın eski teknik direktörü ve dünya futbolunun efsanevi isimlerinden Sir Alex Ferguson cumartesi günü geçirdiği beyin kanamasının ardından iyileşiyor.

    Ameliyat sonrası hala yoğun bakımda tutulan 76 yaşındaki teknik adamın sağlık durumu konusunda resmi bir açıklama gelmedi.

    Ancak İngiltere merkezli Mail Online 2013'te emekliye ayrılan teknik adamın komadan çıktığını, dik oturmaya başladığını ve ailesi ile konuşabildiğini duyurdu.

    Haberde "Ameliyat iyi gitti ve 76 yaşındaki Ferguson'ın tedaviye verdiği yanıt yakınlarına cesaret ve ihtiyatlı bir iyimserlik verdi" dendi.

    Ancak haberde "Yine de ailesi tamamen iyileşmesinin yavaş olacağının farkında" ifadelerine de yer verildi.

    KIRMIZI ŞEYTANLAR İLE 38 KUPA KAZANDI 

    Futbol tarihindeki en iyi teknik direktörlerden biri olarak gösterilen Ferguson, 'Kırmızı Şeytanlar' Manchester United'ın başında geçirdiği yaklaşık 26 yıl boyunca 2 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu ve 13 Premier Lig Şampiyonluğu dahil 38 kupa kazanmıştı.

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    Etiketler:
    Beyin kanaması, Manchester United, Sir Alex Ferguson, İngiltere
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