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    71. Cannes Film Festivali başladı

    71. Cannes Film Festivali başladı

    © REUTERS / Eric Gaillard
    Kültür & Sanat
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    Fransa'nın Cannes şehrinde bugün başlayan, sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen Cannes Film Festivali'nde, özçekim yasağı ve cinsel tacize karşı acil yardım numarası gibi çok sayıda yenilik yer alıyor.

    Cannes Film Festivali 2018- Altın Palmiye ödülü
    © REUTERS / Denis Balibouse
    Cannes Film Festivali'nde cinsel tacizlere karşı yardım hattı açılacak
    Bu yıl 8-19 Mayıs arasında 71'incisi gerçekleşecek Cannes Film Festivali, Penelope Cruz ve Javier Bardem'in başrollerinde yer aldığı İranlı yönetmen Ashgar Farhadi'nin "Everybody Knows" adlı filmin galası ve kırmızı halıda yürüyüşle başladı.

    Festivale bu yıl, sinema dünyasında ortaya çıkan cinsel taciz iddiaları sonrası festival yönetiminin katılımcılara yönelik acil yardım hattı devreye sokması ve özçekim yasağı gibi yenilikler damgasını vurdu.

    'TACİZE KARŞI İÇİN İHBAR VE ACİL YARDIM HATTI'

    Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein'ın sinema sektöründe çok sayıda kadına cinsel taciz, cinsel saldırı ve tecavüzde bulunduğunun ortaya çıkması sonucu sinema sektöründe buna karşı önlemlerin alındığını açıklayan festival yönetimi, festival boyunca ihbar ve yardım taleplerine yanıt verecek bir acil yardım numarasının devreye sokulduğunu duyurdu. Festivale katılanlara ayrıca cinsel tacizlere karşı bilgilendirici bir broşür dağıtıldı.

    Festival yönetimi, bu yıl ayrıca festival alanında özçekim uygulamasının yasaklandığını ve aksi durumda davetlinin alandan uzaklaştırılacağını duyurdu.

    'DÖRDÜ KADIN SEKİZ KİŞİLİK JÜRİ'

    68. Berlinale'de en iyi film ödülünü kazanan Touch Me Not'ın yönetmeni Adina Pintilie
    © REUTERS / Fabrizio Bensch
    68. Berlinale ödülleri sahiplerini buldu: Altın Ayı 'Touch me not'a gitti
    Avustralyalı aktris Cate Blanchett'in başkanlık ettiği festival jürisinde bu yıl 4'ü kadın 8 üye bulunuyor. 21 filmin 20 bin avro değerindeki Altın Palmiye için yarışacağı festivale 4 bin gazeteci ve 80 bine yakın sinemaseverin katılmasının beklendiği açıklandı. Ödül töreni 19 Mayıs'ta düzenlenecek.

    12 bin sinema sektörü profesyonelinin katıldığı festival için 20 milyon avro ayrıldı.

    36 salonda gösterilecek filmlerin dışında festival bünyesinde sinema ve gösteri dünyasına dair farklı etkinliklerin ve ticari faaliyetlerin yapılacağı alanlar da bulunuyor. Festival alanında belirlenen bölümlere 5 farklı renkte giriş kartıyla giren ziyaretçilerin, kart rengine göre başka bölümlere girmesi engelleniyor.

    NURİ BİLGE CEYLAN'IN 'AHLAT AĞACI' YARIŞMADA

    Nuri Bilge Ceylan
    © Flickr /
    BBC 21. yy'ın en iyi 100 filmini açıkladı: Listede Nuri Bilge Ceylan da var
    Cannes Film Festivali'nin bu seneki ana yarışmasında Türkiye'yi Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi "Ahlat Ağacı (The Wild Pear Tree)" temsil edecek.

    Ana yarışmadaki 21 film arasında, Jean Luc Godard, Asghar Farhadi, Matteo Garrone ve Spike Lee gibi yönetmenlerin son filmleri de bulunuyor. Ahlat Ağacı'nın festival kapsamındaki galası Nuri Bilge Ceylan ve filmin oyuncularının katılımıyla 18 Mayıs'ta saat 18.30'da Palais de Festival'de yapılacak.

    Doğu Demirkol ve Murat Cemcir'in başrolde yer aldığı filmde, Ahmet Rıfat Şungar, Hazar Ergüçlü, Tamer Levent, Kadir Çermikli, Kubilay Tunçer ve Ercüment Balakoğlu da bu isimlere eşlik ediyor.

    Uzun yılların ardından köyüne dönen bir yazarın babasının borçları altında ezilmesini konu edinen "Ahlat Ağacı" filmi, baba-oğul ve aile ilişkilerine odaklanıyor.

    Senaryosunu Akın Aksu, Ebru Ceylan ve Nuri Bilge Ceylan'ın yazdığı filmin görüntü yönetmenliğini ise Ceylan'ın pek çok filminde birlikte çalıştığı Gökhan Tiryaki üstleniyor.

    MARKET BÖLÜMÜNDE TÜRK FİLMİ 'PERİHAN' YER ALIYOR

    Cannes Film Festivali'nin market bölümünde Fantasia Film Festivali ile bu yıl ikinci defa gerçekleştirilecek, tür (genre) filmlerinin proje geliştirme ve finansman bulması amacını taşıyan "Frontieres" bölümünün "Proof of Concept" kısmında ise Türkiye'yi yönetmen Can Evrenol'un "Perihan (Girl With No Mouth)" isimli film projesi temsil ediyor.

    TÜRKİYE STANDI AÇILDI

    Tolga Karaçelik
    © AA / Mustafa Çiftçi
    Sundance Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülünü Tolga Karaçelik'in 'Kelebekler'i aldı
    Festivalde açılacak Avrupa Film Pazarı'ndaki Türkiye standının organizasyonu ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneğine verildi.

    Stantta Türk sinemasının tanıtımı amacıyla uzun ve kısa metrajlı filmler ile belgesellerden oluşan kataloglar, Türkiye'de düzenlenen film festivalleri ve faaliyet gösteren yapım şirketlerinin bilgilerini içeren bir katalog ile kısa filmlerin bulunduğu set yer alacak.

    Türkiye standında, Türk sineması ve ülke hakkında bilgi almak isteyen yapımcı, yönetmen, dağıtımcı, festival yöneticisi, sinema işletmecisi, uluslararası sinema kuruluşlarının temsilcileri ve sinema yazarlarına yönelik çeşitli toplantılar da yapılacak.

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    Etiketler:
    Can Evrenol, Nuri Bilge Ceylan, Cate Blanchett, Ashgar Farhadi, Cannes, Fransa
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