Rusya ve Türkiye kültür bakanları sinema alanındaki işbirliğini görüştü

Rusya Kültür Bakanı Vladimir Medinskiy, Türk mevkidaşı Numan Kurtulmuş ile yaptığı görüşmeyle ilgili bilgileri Twitter'daki hesabından paylaştı.
В преддверии перекрёстного Года культуры и туризма Россия-Турция 2019 вместе с Минкультуры Турции обсудили сотрудничество в области кинематографии.— Владимир Мединский (@medinskiy_vr) 12 Mayıs 2018
Уже осенью на @channelone_rus состоится премьера: российско-турецкий сериал «Султан моего сердца».https://t.co/2YwZ9qy7Qf pic.twitter.com/ZmIYTjy6Mi
Medinskiy, önümüzdeki sonbaharda ‘Kalbimin Sultanı' adlı Rus-Türk ortak yapımı dizinin ilk gösteriminin Pervıy Kanal'da (Birinci Kanal) yapılacağını da sözlerine ekledi.
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