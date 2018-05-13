Rusya ve Türkiye kültür bakanları sinema alanındaki işbirliğini görüştü

Rusya Kültür Bakanı Vladimir Medinskiy, 2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı’nın arifesinde Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile sinema endüstrisi alanındaki işbirliğini görüştüğünü bildirdi.