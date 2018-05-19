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    71. Cannes Film Festivali, Ahlat Ağacı filminin tanıtımı, Nuri Bilge Ceylan-Ebru Ceylan

    Ceylan'ın yeni filmi 'Ahlat Ağacı' Cannes'da 15 dakika ayakta alkışlandı

    © REUTERS / Stephane Mahe
    Kültür & Sanat
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    Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın Cannes Film Festivali’nde dünya prömiyerini yaptığı yeni filmi ‘Ahlat Ağacı’ dakikalarca ayakta alkışlandı.

    Bu yılki Cannes Film Festivali’nin yarışma bölümünde son olarak Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi ‘Ahlat Ağacı’ gösterildi.

    Nuri Bilge Ceylan
    © Flickr /
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    BİR BABA-OĞUL HİKAYESİ DAHA

    Uzun yılların ardından köyüne dönen bir yazarın babasının borçları altında ezilmesini konu eden film, baba-oğul ve aile ilişkilerine odaklıyor.

    Filmde Murat Cemcir, Cemcir’e Doğu Demirkol, Ahmet Rıfat Şungar, Hazar Ergüçlü, Tamer Levent, Kadir Çermikli, Kubilay Tunçer ve Ercüment Balakoğlu rol alıyor.

    Senaryosunu Akın Aksu, Ebru Ceylan ve Nuri Bilge Ceylan’ın yazdığı filmin görüntü yönetmenliğini ise Ceylan’ın pek çok filminde birlikte çalıştığı Gökhan Tiryaki üstleniyor.

    ALTIN PALMİYELİ YÖNETMEN

    Nuri Bilge Ceylan
    © AA / Mintaha Neslihan Eroğlu
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    Ceylan’ın ‘Uzak’, ‘İklimler’, ‘Üç Maymun’, ‘Bir Zamanlar Anadolu’da’ ve ‘Kış Uykusu’ filmleriyle Cannes’da ödülleri bulunuyor.

    VİZYON TARİHİ

    Dünya prömiyerini Cannes’da yapan filmin Türkiye’deki vizyon tarihi muhtemelen filmin festival yolculuğuna göre şekillenecek. Fransa’daki hakları Memento Films tarafından alınan filmin Fransa’da 15 Ağustos’ta vizyona girmesi bekleniyor. Cannes’dan gelecek tepkilere göre filmin ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ kategorisinde Oscar adaylığı da düşünülerek bu tarihin seçildiği tahmin ediliyor.

    Etiketler:
    Ahlat Ağacı, Ahlat Ağacı, Cannes Film Festivali, Nuri Bilge Ceylan, Türkiye, Fransa
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