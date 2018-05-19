Ceylan'ın yeni filmi 'Ahlat Ağacı' Cannes'da 15 dakika ayakta alkışlandı

Bu yılki Cannes Film Festivali’nin yarışma bölümünde son olarak Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi ‘Ahlat Ağacı’ gösterildi.

Cannes’da bulunan Şalom yazarımız Viktor Apalaçi’nin bildirdiğine göre Nuri Ceylan Bilge’nin ‘Ahlat Ağacı’ filmi festivalin tarihinde görülmemiş bir şekilde tam 15 dakika ayakta alkışlanmış.Bu hafta sonu iki Avrupa birinciliğimiz olacak belki de. — ivo molinas (@basyazar) 18 Mayıs 2018

© Flickr / BBC 21. yy'ın en iyi 100 filmini açıkladı: Listede Nuri Bilge Ceylan da var

Uzun yılların ardından köyüne dönen bir yazarın babasının borçları altında ezilmesini konu eden film, baba-oğul ve aile ilişkilerine odaklıyor.

Filmde Murat Cemcir, Cemcir’e Doğu Demirkol, Ahmet Rıfat Şungar, Hazar Ergüçlü, Tamer Levent, Kadir Çermikli, Kubilay Tunçer ve Ercüment Balakoğlu rol alıyor.

Senaryosunu Akın Aksu, Ebru Ceylan ve Nuri Bilge Ceylan’ın yazdığı filmin görüntü yönetmenliğini ise Ceylan’ın pek çok filminde birlikte çalıştığı Gökhan Tiryaki üstleniyor.

ALTIN PALMİYELİ YÖNETMEN © AA / Mintaha Neslihan Eroğlu Ceylan: Çehov'dan çok etkilendim

Ceylan’ın ‘Uzak’, ‘İklimler’, ‘Üç Maymun’, ‘Bir Zamanlar Anadolu’da’ ve ‘Kış Uykusu’ filmleriyle Cannes’da ödülleri bulunuyor.

VİZYON TARİHİ

Dünya prömiyerini Cannes’da yapan filmin Türkiye’deki vizyon tarihi muhtemelen filmin festival yolculuğuna göre şekillenecek. Fransa’daki hakları Memento Films tarafından alınan filmin Fransa’da 15 Ağustos’ta vizyona girmesi bekleniyor. Cannes’dan gelecek tepkilere göre filmin ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ kategorisinde Oscar adaylığı da düşünülerek bu tarihin seçildiği tahmin ediliyor.



