'Angelina Jolie, Kate Middleton’dan evliliğini kurtarmak için tavsiye istedi'

US Weekly isimli magazin dergisi, ABD’li aktris Angelina Jolie ile İngiltere Prensesi Kate Middleton’un yakın arkadaş olduklarını belirterek, iki kadının üç yıl önce İngiltere’de eşleriyle birlikte katıldığı bir beş çayında tanıştığını yazdı.

© AP Photo / Dima Gavrysh Angelina Jolie: Brad Pitt'ten ayrıldıktan sonra duşta ağladım

Kensignton Sarayı’nda yaşayan bir kaynağa dayandırılan haberde, Jolie ve Middeton’un her ikisinin de hayır işleri ve yardım vakıflarındaki önemli rolleri sayesinde birbiriyle yakınlaştığını ve e-posta aracılığıyla sürekli birbirleriyle irtibatta kaldıkları aktarıldı.

Hollywood yıldızı ve Cambridge Düşesi’nin en son Jolie’nin başrolünde bulunduğu Malecifient 2 (Malefiz 2) filminin Londra çekimleri yapılırken, geçen mayıs ayında bir araya geldiği ve buluşmada iikilinin birbirlerine aşk hayatı ile ilgili tavsiye verdiği ortaya çıktı.

Habere göre Middleton, Jolie’ye Brad Pitt ile ayrılığı sonrası nasıl hissettiğini sordu. İsmi açıklanmayan kaynak sözlerine şöyle devam etti: "Angelina Jolie Kate Middleton’a içini döktü ve son bir buçuk yılda yaşadığı her şeyi anlattı. Bekar bir anne olmanın zorlukları ve çocuklarının velayeti hakkında Middleton’a danıştı. Brad Pitt’i özlediğini söyledi.

Middleton ise ona Brad Pitt’i çocukları için geri kazanması gerektiğini belirtti. İkisinin çok iyi bir çift olduğunu düşünen Middleton, Jolie’ye Pitt’i affetmesinin bir yolunu bulabilirse, ikinci birleşmelerinin öncekinden çok daha iyi olacağını söyledi."

Sonrasında 43 yaşındaki yıldızın, Middleton'ın tavsiyesini dokunaklı bulduğu ve aklında yer ettiği öne sürüldü.

Altı çocuğu bulunan Angelina Jolie ve Brad Pitt çifti, 2016 yılında 12 yıllık ilişkilerini bitirme kararı aldığını duyurmuştu.