Yunanistan'daki yangında ünlü yönetmen Angelopulos'un arşivi de yok oldu

Yunanistan'ı yasa boğan Attika bölgesindeki yangın faciasında çağdaş Avrupa sinemasının en önemli temsilcilerinden biri olan ve 6 yıl önce hayatını kaybeden Altın Palmiye ödüllü Yunan yönetmen Theo Angelopulos'un kişisel arşivinin de kül olduğu açıklandı.

Yerel haber portalı 'in-gr'ye konuşan Angelopulos'un eşi Phoebe Economopulos "Ev tamamen yok oldu. Eşimin kitapları yandı. Tanınmış insanalrdan geşen mektuplar, yazarların ona adadığı tüm kitaplar yok oldu" dedi.

Yangınla ilgili yetkilileri suçlayan Economopulos yangın alarmlarının çalmadığını, herkesin buna hazırlıksız yakalandığını da söyledi.

'TÜM FİKRİ MÜLKİYETİ VE YAZILARI YOK OLDU'

Yaşadıklarına inanmakta güçlük çeken Economopulos "Theodore'un tüm fikri mülkiyeti ve yazıları yok oldu" ifadelerini kullandı.

This is the house that housed the whole archives of late director Theo Angelopoulos. Everything has been burnt. A massive loss to not only modern Greek culture but world culture. pic.twitter.com/DM60QxWP6a — Konn1e (@ntina79) July 25, 2018

​Angelopulos 2012 yılında Atina'da Yunanistan'ın yaşadığı ekonomik krizle ilgili bir film çekerken bir motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

'O thiasos' (Kumpanya), 'Ağlayan Çayır' ve Altın Palmşye ödüllü 'Sonsuzluk ve Bir gün' filmleriyle ünlenen Angelopulos ağır ve uzun çekimleri ve şiirsel sahneleri ile tanınıyordu.

​ÖLÜ SAYISI 81'E YÜKSELDİ

Yunanistan tarihinin en büyük yangın faciası olarak kayda geçen Attika'daki orman yangınlarında alevlerin yerleşim yerlerine doğru hızla ilerlemesi sonucu 81 kişi hayatını kaybetmiş, 2 binden fazla ev de yok olmuş ya da zarar görmüştü.