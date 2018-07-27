Adana'nın arka sokaklarını anlatan 'Benim Varoş Hikâyem'e dava

Adana-Ceyhan'ın arka sokaklarını konu edinen, 'Benim Varoş Hikâyem'in yönetmeni Yunus Ozan Korkut'a ve filmin 5 oyuncusuna 'suçu ve suçluyu övmek' suçlamasıyla dava açıldı.

'Benim Varoş Hikayem'in yönetmeni Yunus Ozan Korkut, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, filmi nedeniyle yargılanacağını duyurdu.

Kendisine ve filmin 5 oyuncusuna 'suçu ve suçluyu övmek', 'halkı uyuşturucu kullanmaya özendirmek' suçlamasıyla dava açıldığını belirten Korkut, "Yaptığım film yüzünden 30 Ocak 2019 tarihinde Ceyhan adliyesinde yargılanacağım. Ne diyeceğimi bilemiyorum artık" ifadesini kullandı.

Yaptığım film yüzünden 30 Ocak 2019 tarihinde Ceyhan adliyesinde yargılanacağım. Ne diyeceğimi bilemiyorum artık. — yunus ozan korkut (@kyunusozan) July 26, 2018

​Korkut'un yazıp yönettiği ve görüntü yönetmenliğini üstlendiği belgesel, Adana-Ceyhan'ın arka sokaklarında yaşayan insanları konu ediyor. Filmde, Ceyhan'ın 'varoş' olarak adlandırılan bölgelerinde yaşayan karakterlerin hikayeleri, onların ağızlarından aktarılıyor.