İbrahim Tatlıses: Bu millete bir şey olmaz

Tatlıses son zamanlarda yükselen kur piyasasıyla ilgili "Bu millete bir şey olmaz" dedi.

Türkiye'nin ünlü sanatçılarından İbrahim Tatlıses, son günlerde yükseliş gösteren dolar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tatlıses, “Bayrağımızı göğsüne koyan, hiç bir zaman üstüne basmayan, diğerleri boş boş bakarken önce bayrağını düşünen bir adam var… Ne aç kalırız ne de açıkta kalırız. Burası Türkiye Cumhuriyeti herkes bunu böyle bilsin” dedi.

Duvar'ın aktardığına göre Tatlıses, şu ifadeleri kullandı:

— Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a güvenim ve inancım tamdır. Ekonomimizi alaşağı etmek isteyen, içeriden ve dışarıdan bize savaş açan düşmanlar, hainler yine galip gelemeyecekler! Bizim öyle bir liderimiz var ki; ülkemizin ne adını, ne de şehit kanıyla ıslanmış bayrağımızı ayaklar altına aldırtsın. Bayrağımızı göğsüne koyan, hiç bir zaman üstüne basmayan, diğerleri boş boş bakarken önce bayrağını düşünen bir adam var.

‘BU MİLLETE BİR ŞEY OLMAZ’

- Zor günler geçecek, bu ülke neler gördü… Ne ilk olacak, ne de son!!! Doların inip çıkmasıyla bu vatana, bu millete bir şey olmaz! Şimdi avuçlarını ovuşturanlar, yine avuçlarını yalayacaklar, hep beraber göreceğiz…

'NE AÇ KALIRIZ, NE AÇIKTA KALIRIZ, BİZ HİÇBİR ZAMAN PARANIN ESİRİ BİR MİLLET OLMADIK'

— Ne aç kalırız, ne de açıkta kalırız burası Türkiye Cumhuriyeti herkes bunu bilsin!!! Biz bunları yaşadık, dolarmış, avroymuş korkunuz bu mu? Döviz hep indi, hep çıktı… Birlik olursak her şeyin üstesinden geleceğiz, biz hiç bir zaman paranın esiri olan bir millet olmadık, bu da böyle biline.