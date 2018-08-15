Moskova’daki Türkiye Festivali, konuklarıyla bir gelenek haline geliyor

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da festivale gelen konuklar yarışmalara katıldı, Türkiye’ye tur ödülü için yarıştı, Türk yemeklerini tattı ve Türk gelenekleri ve kültürüyle tanışma fırsatını yakaladı. Festivalin medya partneri olan Sputnik, bu bayramın konuklarıyla konuşarak onların izlenimlerini aldı.

‘FESTİVAL KESİNLİKLE TÜRKİYE’Yİ RUSLARA AÇIYOR’

© Sputnik / Anna Bratinkova Opera sanatçısı Serap Çiftçi, Rus Sanatçı Yelovskih ile Moskova’da düet yaptı

Birçok konuğu, festivalin turistik boyutu çekiyor. Krasnaya Presnya parkının arazisinde, Türk illerinin ve otellerin temsilcilerinin çadırları açıldı. Ziyaretçilerden biri, festival katılımcılarının Türkiye’nin Rusların bilmediği yönlerini anlattığını belirterek şunu dedi:

“Festival kesinlikle Türkiye’yi Ruslara açıyor. Burada örneğin turistlerimizin bilmediği tatil beldeleri tanıtılıyor. Genelde Ruslar Türkiye’yi Antalya’daki ‘her şey dahil’den biliyor. Aslında ise Türkiye çok daha büyük ve derin: insanları, yemekleri, kültürü, çılgın güzellikleri, Kapadokya, İzmir, İstanbul. Umarım, Rus turistlerin ufku genişler ve otelde oturmak ve içinden çıkmamak yerine onlar daha çok Türkiye’yi gezer, zira bu hiç de pahalı değil, yakın ve güvenli”.

Bir diğer ziyaretçi de şunu dedi: “İlk kez bu festivale geliyoruz. Bir turizm şirketinin yarışmasına katıldık, bizim için güzel karikatürler çizdiler. Festivaldeki atmosfer çok hoş. Bu etkinlik, görüşüme göre, insanları birleştirmeye, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkileri kurmaya yönelik. Bu etkinlik gerçekten de Türkiye’yi daha iyi tanıma fırsatını sağlıyor. Tur operatörleri ve oteller yarışmalar düzenliyor, sorular soruyor ve hatta yanıtı bilmesen kopya veriyorlar, anlatıyorlar, böylelikle ülke hakkında daha çok şey öğreniyorsun”.

‘TÜRKLERİN RUH HALİNİ HİSSETMEK’

Gaziantep çadırında sergilenen ayakkabı. © Sputnik / Anna Bratinkova

Türkiye Festivali'nde ebru atölyesi. © Sputnik / Anna Bratinkova

Festival kapsamında düzenlenen yağlı güreş yarışmasından bir kare. © Sputnik / Anna Bratinkova

Krasnaya Presnya parkının arazisinde, Türk illerinin ve otellerin temsilcilerinin çadırları açıldı. © Sputnik / Anna Bratinkova 1 / 4 © Sputnik / Anna Bratinkova Gaziantep çadırında sergilenen ayakkabı.

Festivali, Türk kültürünü öğrenmek veya tatil planlamak için fırsat olarak görenlerin dışında, köklere dokunmak için gelenler de vardı. Ziyaretçilerden biri şunu dedi: “Ben Azerbaycanlıyım, Türküm, bu yüzden burada böyle etkinliklerin gerçekleştirmesine çok sevindim. Ben Türkiye’yi seviyorum, vatanımı seviyorum ama burada Rusya’da yaşıyor ve çalışıyorum ve bu festival, evimizden ve Türkiye’den uzak olsak da bu renkleri, bu Türk ruh halini hissetme fırsatını veriyor. Gelecekte yaşamak için Türkiye’ye gitmeyi planlıyorum”.

Festival organizatörleri, “2018 Türkiye Festivali, Rusya ve Türkiye karşılıklı kültür ve turizm yılına hazırlık niteliğinde. 2019’da ülkelerimiz daha da yakınlaşacak ve birbirini daha iyi tanıyacak. Şimdiyse, Moskova’daki festival sayesinde Ruslar, Türkiye’nin sadece bir dinlenme yeri olmadığını öğrendi. Türkiye, kültürünü ve tarihi geleneklerini büyük bir çeşitlilik içinde sunmayı başardı” dedi.

© AA / Natalia Zemboska Moskova’da ikinci Türkiye Festivali yoğun ilgi ve katılımla başladı

THY Rusya Temsilcisi İsmail Öztaş, “Türkiye Festivali geçen yıl Rusya’da, Türkiye kültürü ve turizmine adanan en büyük olay haline geldi ve 150 binden fazla ziyaretçi çekti. Festival, Türk misafirperverliğini, kültürünü ve sanatını Moskovalılara ve Moskova konuklarına göstermek için güzel bir fırsat. Biz, genel sponsor olarak bu etkinliği desteklemekten mutluluk duyuyoruz” diye kaydetti.