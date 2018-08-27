Roger Waters Skripal vakası, Ukrayna krizi ve Beyaz Miğferleri 'yutmamış'

İngiltere'ye iltica etmesinin üzerinden uzun yıllar geçtikten sonra eski Rus askeri istihbaratçı Sergey Skripal ile kızının tam da Rusya devlet başkanlığı seçimleri öncesi zehirlenmeleri ve bunun İngiliz hükümeti tarafından dünyaya 'Rusya'nın kimyasal silah saldırısı' olarak sunulmasını değerlendiren Waters '' Skripal ile kızına saldırılmasının saçmalık olduğu, yarım aklı olan bir insan için bile açıktı. Ama bazılarının yarım aklı bile yok ki, bu saçmalığa inanıyorlar'' dedi.
Nitekim Skripallerin zehirlenmesinin gerisinde Rusya'nın olduğuna dair bugüne dek hiçbir somut kanıt sunulamadı. Ama İngiltere'nin 23 Rus diplomatı sınırdışı etme adımını diğer Batılı ülkeler de takip etti.
‘RUSYA'YI SUÇLAMAK GÜLÜNÇ'
‘PUTİN VE ESAD'I ŞEYTANLAŞTIRMAYA ÇALIŞAN BİR PROPAGANDA'
Sahneden yaptığı siyasi açıklamalarla da tanınan solcu müzisyen, Suriye'de son olarak nisanda Duma'da kimyasal saldırı düzenlendiği iddiasını ortaya atan Beyaz Miğferlerle ilgili görüşü sorulunca şu yanıtı verdi:
‘BEYAZ MİĞFERLER CİHATÇILARLA TERÖRİSTLERİN SÖZCÜSÜ'
Waters 13 Nisan'da Barselona'da verdiği konserde Beyaz Miğferlerden "sadece cihatçılarla teröristler adına propaganda yaratmak için varolan sahte bir örgüt" die söz etmişti. Kaide'nin Suriye kolu Nusra'nın sivi görünümlü bir örgütlenmesi olan Beyaz Miğferleri tanık ve kanıt gösteren ABD, İngiltere ve Fransa yönetimleri ise Suriye hükümetine yönelik hava saldırıları düzenlemişti.
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