Kayıt
21:39 27 Ağustos 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Roger Waters

    Roger Waters Skripal vakası, Ukrayna krizi ve Beyaz Miğferleri 'yutmamış'

    © AP Photo / Amy Harris
    Kültür & Sanat
    URL'yi kısaltın
    0 20

    Ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd’un eski solisti Roger Waters, Rusya'ya yönelik karalama kampanyasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Roger Waters
    © AP Photo / John Minchillo/Invision
    Roger Waters'tan Suriye saldırısına ve Beyaz Miğferler'e tepki: Yalancı örgütün propagandası
    Efsane rock grubu Pink Floyd'un eski solisti Roger Waters, Rus gazetesi Izvestiya'ye verdiği röportajda, Skripal vakasını 'saçmalık' diye niteledi.

    İngiltere'ye iltica etmesinin üzerinden uzun yıllar geçtikten sonra eski Rus askeri istihbaratçı Sergey Skripal ile kızının tam da Rusya devlet başkanlığı seçimleri öncesi zehirlenmeleri ve bunun İngiliz hükümeti tarafından dünyaya 'Rusya'nın kimyasal silah saldırısı' olarak sunulmasını değerlendiren Waters '' Skripal ile kızına saldırılmasının saçmalık olduğu, yarım aklı olan bir insan için bile açıktı. Ama bazılarının yarım aklı bile yok ki, bu saçmalığa inanıyorlar'' dedi.

    Nitekim Skripallerin zehirlenmesinin gerisinde Rusya'nın olduğuna dair bugüne dek hiçbir somut kanıt sunulamadı. Ama İngiltere'nin 23 Rus diplomatı sınırdışı etme adımını diğer Batılı ülkeler de takip etti.

    ‘RUSYA'YI SUÇLAMAK GÜLÜNÇ'

    Beyaz Miğferler
    © AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets
    Rusya: BM, Beyaz Miğferler'le ilgili dezenformasyon kampanyasını destekliyor
    Ünlü İngiliz sanatçı, Beyaz Saray yetkililerini de Ukrayna krizinin arkasında olmakla suçladı. 2011-13 arasında ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü yapan Victoria Nuland'ın Ukrayna krizini düzenlediğini söyleyen Waters, "Ukrayna'nın bu durumdan nasıl bir çıkış yolu bulacağını bilmiyorum, ama Rusya'yı suçlamak gülünç" değerlendirmesini yaptı.

    ‘PUTİN VE ESAD'I ŞEYTANLAŞTIRMAYA ÇALIŞAN BİR PROPAGANDA'

    Sahneden yaptığı siyasi açıklamalarla da tanınan solcu müzisyen, Suriye'de son olarak nisanda Duma'da kimyasal saldırı düzenlendiği iddiasını ortaya atan Beyaz Miğferlerle ilgili görüşü sorulunca şu yanıtı verdi:

    Duma'da kimyasal saldırı iddiası, Beyaz Miğferler'in hastanesinde müdahale
    © REUTERS / White Helmets
    Esad: Duma’da kimyasal saldırı yapıldığına ilişkin video mizansendi
    ''Eylemleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İran ve benzerlerini şeytanlaştırmaya çalışan propaganda savaşının bir parçası. Öncesinde Halep'ten gelen haberler Beyaz Miğferlerin sivil toplum örgütü değil de militanlar olduğuna işaret ediyordu.''

    ‘BEYAZ MİĞFERLER CİHATÇILARLA TERÖRİSTLERİN SÖZCÜSÜ'

    Waters 13 Nisan'da Barselona'da verdiği konserde Beyaz Miğferlerden "sadece cihatçılarla teröristler adına propaganda yaratmak için varolan sahte bir örgüt" die söz etmişti. Kaide'nin Suriye kolu Nusra'nın sivi görünümlü bir örgütlenmesi olan Beyaz Miğferleri tanık ve kanıt gösteren ABD, İngiltere ve Fransa yönetimleri ise Suriye hükümetine yönelik hava saldırıları düzenlemişti.

     

    İlgili konular:

    Roger Waters, The Wall'un Türkçe hakkını down sendromlu gençlere ücretsiz verdi
    Roger Waters'tan 25 yıl sonraki ilk stüdyo albümünde Trump'lı mesaj: Beyni olmayan bir lider hayal edin
    Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü: Duma'da sinir gazı izine rastlanmadı
    Esad: Silah bırakmayı reddedip aftan yararlanmak istemeyen ‘Beyaz Miğferler’ diğer teröristler gibi imha edilecek
    Lübnanlı uzman: Beyaz Miğferler İngiliz ve Amerikan istihbaratının talimatıyla mizansen yaptı
    Etiketler:
    Beyaz Miğferler, Roger Waters, İngiltere, Ukrayna, Suriye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Londra'da Notting Hill Karnavalı
    Londra’da Notting Hill Karnavalı heyecanı
    Karikatür
    Rusya'dan 'Suriye'de kimyasal saldırı provokasyonu hazırlanıyor' uyarısı
    İnfografik
    Putin'in yeni limuzini: Aurus
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet