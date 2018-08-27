Roger Waters Skripal vakası, Ukrayna krizi ve Beyaz Miğferleri 'yutmamış'

Efsane rock grubu Pink Floyd'un eski solisti Roger Waters, Rus gazetesi Izvestiya'ye verdiği röportajda, Skripal vakasını 'saçmalık' diye niteledi.

İngiltere'ye iltica etmesinin üzerinden uzun yıllar geçtikten sonra eski Rus askeri istihbaratçı Sergey Skripal ile kızının tam da Rusya devlet başkanlığı seçimleri öncesi zehirlenmeleri ve bunun İngiliz hükümeti tarafından dünyaya 'Rusya'nın kimyasal silah saldırısı' olarak sunulmasını değerlendiren Waters '' Skripal ile kızına saldırılmasının saçmalık olduğu, yarım aklı olan bir insan için bile açıktı. Ama bazılarının yarım aklı bile yok ki, bu saçmalığa inanıyorlar'' dedi.

Nitekim Skripallerin zehirlenmesinin gerisinde Rusya'nın olduğuna dair bugüne dek hiçbir somut kanıt sunulamadı. Ama İngiltere'nin 23 Rus diplomatı sınırdışı etme adımını diğer Batılı ülkeler de takip etti.

‘RUSYA'YI SUÇLAMAK GÜLÜNÇ'

© AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets Rusya: BM, Beyaz Miğferler'le ilgili dezenformasyon kampanyasını destekliyor

Ünlü İngiliz sanatçı, Beyaz Saray yetkililerini de Ukrayna krizinin arkasında olmakla suçladı. 2011-13 arasında ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü yapan Victoria Nuland'ın Ukrayna krizini düzenlediğini söyleyen Waters, "Ukrayna'nın bu durumdan nasıl bir çıkış yolu bulacağını bilmiyorum, ama Rusya'yı suçlamak gülünç" değerlendirmesini yaptı.

‘PUTİN VE ESAD'I ŞEYTANLAŞTIRMAYA ÇALIŞAN BİR PROPAGANDA'

Sahneden yaptığı siyasi açıklamalarla da tanınan solcu müzisyen, Suriye'de son olarak nisanda Duma'da kimyasal saldırı düzenlendiği iddiasını ortaya atan Beyaz Miğferlerle ilgili görüşü sorulunca şu yanıtı verdi:

© REUTERS / White Helmets Esad: Duma’da kimyasal saldırı yapıldığına ilişkin video mizansendi

''Eylemleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İran ve benzerlerini şeytanlaştırmaya çalışan propaganda savaşının bir parçası. Öncesinde Halep'ten gelen haberler Beyaz Miğferlerin sivil toplum örgütü değil de militanlar olduğuna işaret ediyordu.''

‘BEYAZ MİĞFERLER CİHATÇILARLA TERÖRİSTLERİN SÖZCÜSÜ'

Waters 13 Nisan'da Barselona'da verdiği konserde Beyaz Miğferlerden "sadece cihatçılarla teröristler adına propaganda yaratmak için varolan sahte bir örgüt" die söz etmişti. Kaide'nin Suriye kolu Nusra'nın sivi görünümlü bir örgütlenmesi olan Beyaz Miğferleri tanık ve kanıt gösteren ABD, İngiltere ve Fransa yönetimleri ise Suriye hükümetine yönelik hava saldırıları düzenlemişti.