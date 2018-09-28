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17:50 28 Eylül 2018
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    Engin Altan Düzyatan

    Oyuncu Düzyatan: Çok değerli ressamlarımız ve heykeltıraşlarımız var, IKEA'dan bir şeyler alıp evin duvarlarına asmayalım

    © AA /
    Kültür & Sanat
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    Plastik sanatlarda ürün veren Türk sanatçılarının tanıtımı amacıyla eserlerine dizilerde yer verilmesi gerektiğini söyleyen oyuncu Engin Altan Düzyatan, "Çok değerli ressamlarımız ve heykeltıraşlarımız var. Madem 70 ülkeye televizyon dizisi pazarlıyorsunuz ve evin duvarlarına bir şeyler asıyorsunuz mutlaka. IKEA'dan alıp bir şeyler asmayalım" dedi.

    Beşiktaş'taki Artwweks@Akaretler'de gerçekleştirilen 'Sanatta Etkileşim' konulu söyleşiye katılan Düzyatan, sanatla ilgilenenlerin bir derdi olduğunu söyledi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah - Engin Altan Düzyatan
    © AA / Kayhan Özer
    Engin Altan Düzyatan: Gerekirse kemer sıkacağız
    Düzyatan, "Hayatta bir derdi olmayan, bir şeylerin daha iyi olmasını istemeyenler sanatla ilgilenmez. Çünkü sanatın aslında estetik bir altyapısı vardır ve bu altyapı, görgü ve kültürü gerektirir. Bu kültür ve görgüye sahip olabilmek için de bir derdinizin olması gerekir" ifadelerini kullandı.

    Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey karakterini canlandıran oyuncu, Türk sanatçıların dünyaya tanıtılmasının önemine işaret ederek, "Televizyon dediğimiz araç, Türkiye'de 300-350 milyon dolarlık bir ihracat oranına sahip bir kol ve çok ciddi bir eğlence sektörü. Son yıllarda MBC'nin yasaklamasıyla 150 milyon düştü sanırım. 200 milyon dolar gibi bir ihracat payına sahip şu anda Türk dizilerinin dünyaya satılmasının karşılığı. Bu çok ciddi bir rakam. ABD'den sonra, en fazla diziyi Türkiye pazarlıyor şu anda. Ben çocukken Brezilya dizileri seyredilirdi. Biz Brezilya'dan ithal ederdik. Şimdi biz Brezilya'ya dizi satıyoruz" diye konuştu.

    'SİNEMADA BELKİ BU KADAR ŞANSIMIZ YOK AMA DİZİ SEKTÖRÜNDE VAR'

    Arabasını yol boyunca kendisi kullanan Maduro, dizideki Alp karakterleri tarafından at üstünde karşılandı.
    © AA / Orhan Akkanat
    Maduro'dan 'Diriliş Ertuğrul' setine ziyaret
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    Düzyatan, plastik sanatlarda ürün veren Türk sanatçılarının tanıtımı amacıyla dizilerde sanatçıların eserlerine yer verilmesi gerektiğini ifade etti. Dizilerde kullanılan objelerin 70 ülkedeki seyirciye ulaştığını belirten Düzyatan, şunları söyledi:

    "Çok değerli ressamlarımız ve heykeltıraşlarımız var. Onları nasıl daha fazla gösterebiliriz? Madem 70 ülkeye, televizyon dizisi pazarlıyorsunuz ve (dizide kullanılan) evin duvarlarına bir şeyler asıyorsunuz mutlaka. IKEA'dan alıp bir şeyler asmayalım. Sinemada belki bu kadar çok şansımız yok ama televizyon dizisi dediğimiz sektörde ulaştırma şansımız var. O zaman bu sektörü sadece eğlence sektörü olmaktan çıkarıp biraz daha ciddi bir sektör haline de getirebiliriz."

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    Etiketler:
    ressam, heykeltraş, sinema, televizyon, dizi, Diriliş Ertuğrul, Engin Altan Düzyatan, Türkiye
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