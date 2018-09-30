İspanyol ressam Aparici'den 2190 dolarlık Erdoğan tablosu

İspanyol ressam Aparici'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı resmettiği ve 2190 dolara satıldığı belirtilen tablonun sosyal medyada gündem yarattığı ifade edildi.

İspanyol ressam Maria Aparici'nin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı resmettiği 2190 dolara satılan tablo sosyal medyada gündem oldu. pic.twitter.com/1UmJIAMRAF

​Mynet'in aktardığı habere göre, Erdoğan tablosu İspanyol ressam Aparici'nin bir ülkenin liderini resmettiği ilk tablosu değil.

İspanyol ressam daha önce Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Madonna ve Melania Trump gibi ünlü isimleri de resmetmişti.