Oyuncu Kemal İnci hayatını kaybetti

Sinema yönetmeni ve oyuncusu Kemal İnci, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 85 yaşında vefat etti.

Ünlü oyuncu Kemal İnci, İzmir'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre 85 yaşındaki ünlü sinema sanatçısı ve yönetmen Kemal İnci, Karşıyaka'daki evinde kalp krizi geçirdi. Yakınlarının, yaşamını yitirdiğini tespit ettiği İnci'nin cenazesi, Örnekköy Mezarlığı gasilhanesine kaldırıldı.

Türk sinemasının sevilen oyuncularından Kemal İnci 85 yaşında hayatını kaybetti. Daha önce kanser tedavisi gören İnci'nin kalp krizinden yaşamını yitirdiği öğrenildi.



Kemal İnci'ye Allah'tan rahmet sevenleri ve yakınlarına başsağlığı dileriz 🙏🙏#Kemalinci #yeşilçam #cinemasco pic.twitter.com/gfFSxsHcFp — cinemasco (@cinemasco) September 30, 2018

​İnci'nin cenazesinin yarın Karşıyaka Şemikler Camii'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceği belirtildi.

Yeşilçam filmlerindeki kötü adam rollerinin unutulmaz ismi Bilal İnci'nin ağabeyi olan Kemal İnci, 15 Mayıs 1933'de Adana'da doğdu.

Gezici tiyatrolarda çalıştıktan sonra Yeşilçam'a set işçisi olarak giren İnci, 1964'de yönetmen oldu ve çok sayıda filmde kamera karşısına geçti.