Fransız şarkıcı Charles Aznavour hayatını kaybetti

Ermeni asıllı Fransız şarkıcı Charles Aznavour'un sözcüsü, AFP ajansına yaptığı açıklamada, 'Fransa'nın Frank Sinatra'sı' olarak görülen şarkıcının öldüğünü duyurdu.
#BREAKING French singer Charles Aznavour dies aged 94: spokeswoman pic.twitter.com/uQoFLDj1Vd— AFP news agency (@AFP) 1 Ekim 2018
Turne için gittiği Japonya'dan yeni dönen 94 yaşındaki Aznavour'un Fransa'nın güneyindeki Alpilles'te bulunan evinde hayatını kaybettiği belirtildi.
Aznavour geçen yıl kolunu kırdığı için birçok konserini iptal etmek zorunda kalmıştı.
Charles Aznavour, mort d'un monstre sacré de la chanson française ► https://t.co/MRsXYlK5Hu pic.twitter.com/C3NepgxU5d— RFI (@RFI) 1 Ekim 2018
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