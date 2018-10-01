Gaziantep'te Gülperi dizisine tepki

Gaziantep Kent Konseyi Yakın Tarihi Araştırma ve Kültürel Miras Çalışma Grubu Üyesi İbrahim Ali Sinanoğlu, Kent Konseyi Toplantı Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, çekimleri süren dizinin Gaziantep'i yanlış tanıttığını ve insanları kötü etkilediğini söyledi.

Dizide Gaziantep yerine bir kasaba adı kullanıldığını belirten Sinanoğlu, "Gaziantep adı zikredilmese bile ailenin oturduğu ev Antep evidir, gezilen çarşı Almacı Pazarı, çıkılan kale Gaziantep Kalesi'dir. Kısacası dizinin her karesinde Gaziantep vardır. Hiç kimse bilmese bile biz burasının Taşkıran kasabası değil Gaziantep olduğunu biliyoruz" dedi.

‘MENFİ DÜŞÜNCELERİN DOĞMASINA NEDEN OLACAK GÖRÜNTÜLERE KARŞIYIZ'

© REUTERS / Mario Anzuoni Başrol oyuncusu ırkçı açıklamalar yaptı, dizi yayından kaldırıldı

Dizinin Gaziantep aile yapısı ve kültürünü olumsuz yönde etkileyip, yanlış algı oluşturduğuna dikkat çeken Sinanoğlu, "Bizler bu dizinin karşıtı değiliz. Dizideki toplumun sosyal, kültürel ahlaki anlayışına aykırı davranışları Gaziantepliye mal eden, toplumun zihninde Gaziantep ile ilgili birtakım menfi düşüncelerin doğmasına neden olacak görüntülere karşıyız" diye konuştu.

Gaziantep Kent Konseyi Yakın Tarihi Araştırma ve Kültürel Miras Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Yakar da dizinin kent üzerinde yaptığı algıyı bertaraf etmek ve doğru bilgilendirme yapmak amacıyla açıklama yapma gereği duyduklarını dile getirdi.

Gaziantep'in tarihiyle, kültürüyle kadim bir şehir olduğunu vurgulayan Yakar, şehrin tanıtımı için birçok etkinlik yapıldığına ancak dizinin bütün emekleri heba ettiğine dikkati çekti.