'Rus Avangardı' sanatseverlerle buluşacak

Sanat yönetimini SSM Müdürü Dr. Nazan Ölçer, küratörlüğünü Selanik Devlet Çağdaş Sanat Müzesi ve George Costakis Koleksiyonu Yöneticisi Maria Tsantsanoglou'nun üstlendiği sergi, Rus Avangardı'nın izlediği yolu 1900'lerden 1930'ların sonuna kadar takip edecek.
Sergide Kazimir Maleviç, Vladimir Tatlin, Vasili Kandinski, Olga Rosanova, Liubov Popova gibi dönemin belirleyici isimlerinin eserleri bir araya gelecek.
Dünyayı sanat ve tasarımla değiştirmeyi amaçlayan Rus Avangardı‘nın üretimini 500’den fazla eserle temsil edecek "Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek" sergisi, @SabanciHolding'in katkılarıyla 18 Ekim 2018’den itibaren SSM’de! pic.twitter.com/Y1LeKWDcQN— Sakıp Sabancı Müzesi (@SSabanciMuze) September 28, 2018
EN KAPSAMLI RUS AVANGARDI KOLEKSİYONLARINDAN
Sergide, Avrupa'nın tanınmış özel koleksiyonlarından Rusya Dekoratif, Uygulamalı ve Halk Sanatları Müzesi'nden ödünç alınan eserler de yer alacak.
Sergi süresince gerçekleştirilecek film gösterimleri, edebiyat etkinlikleri, çocuklar ve yetişkinlere yönelik atölye çalışmalarıyla Rus Avangardı'nın farklı disiplinlerdeki üretimi derinlemesine ele alınacak.
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