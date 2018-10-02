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    'Rus Avangardı' sanatseverlerle buluşacak

    'Rus Avangardı' sanatseverlerle buluşacak

    Sakıp Sabancı Müzesi
    Kültür & Sanat
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    Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), 'Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek' sergisini sanatseverlerle buluşturacak.

    Rus ressamdan 2018 Dünya Kupası konulu sanat projesi
    © Fotoğraf: Aleksey Beloüs
    Rus ressamdan 2018 Dünya Kupası konulu sanat projesi
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    Rus Avangardı'nın sanat ve tasarımını 500'den fazla eserle temsil eden kapsamlı sergi, 18 Ekim'de açılacak. Sabancı Holding katkılarıyla hazırlanan sergi, 20. yüzyılın başında, Rusya ve dünya tarihinin dönüm noktalarıyla ivme kazanan ve şekillenen Rus Avangardı'nın sanat tarihindeki zengin yerini yansıtacak.

    Sanat yönetimini SSM Müdürü Dr. Nazan Ölçer, küratörlüğünü Selanik Devlet Çağdaş Sanat Müzesi ve George Costakis Koleksiyonu Yöneticisi Maria Tsantsanoglou'nun üstlendiği sergi, Rus Avangardı'nın izlediği yolu 1900'lerden 1930'ların sonuna kadar takip edecek.

    Sergide Kazimir Maleviç, Vladimir Tatlin, Vasili Kandinski, Olga Rosanova, Liubov Popova gibi dönemin belirleyici isimlerinin eserleri bir araya gelecek.

    EN KAPSAMLI RUS AVANGARDI KOLEKSİYONLARINDAN

    Rus ressamdan iğne deliğindeki sanat
    © Sputnik / Alexandr Kryazhev
    Rus ressamdan iğne deliğindeki sanat eserleri
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    Günümüzde yüzü dünyaya dönük en kapsamlı Rus Avangardı koleksiyonlarından ve arşivlerinden olan, Selanik Devlet Çağdaş Sanat Müzesi'nin ev sahipliği yaptığı George Costakis Koleksiyonu, 375 eserle 'Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek' sergisinin temelini oluşturacak.

    Sergide, Avrupa'nın tanınmış özel koleksiyonlarından Rusya Dekoratif, Uygulamalı ve Halk Sanatları Müzesi'nden ödünç alınan eserler de yer alacak.

    Sergi süresince gerçekleştirilecek film gösterimleri, edebiyat etkinlikleri, çocuklar ve yetişkinlere yönelik atölye çalışmalarıyla Rus Avangardı'nın farklı disiplinlerdeki üretimi derinlemesine ele alınacak.

    Etiketler:
    sergi, 'Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek', Rus Avangardı, Sakıp Sabancı Müzesi, Selanik Devlet Çağdaş Sanat Müzesi, Rusya, Türkiye
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