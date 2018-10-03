Yönetmen Ferzan Özpetek: Türk dizileri dünyayı sarıyor

Yönetmen ve senaryo yazarı Ferzan Özpetek, "Diziler, sinemayı aştı birtakım şeylerde. Sansürleri yok, daha rahatlar. Türk dizileri İtalya'da gösteriliyor, bütün dünyayı saran bir şey" dedi.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez Netflix kullanıcıları, dizi ve filmlerin nasıl sonlanacağına karar verebilecek

İtalya'da yaşayan Türk yönetmen ve senaryo yazarı Ferzan Özpetek, doğuda bir film çekmek istediğini belirterek, "Diziler, sinemayı aştı birtakım şeylerde. Sansürleri yok, daha rahatlar. Türk dizileri İtalya'da gösteriliyor, bütün dünyayı saran bir şey" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin açılışında "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" ödülü alan Özpetek, yapımcı Tilde Corsi, senaryo yazarı Gianni Romoli, sanat yönetmeni Deniz Kobanbay, tiyatro sanatçısı Çiğdem Selışık Onat ve oyuncu Şebnem Bozoklu, Antalya Kültür Merkezi'ndeki söyleşiye katıldı.

Özpetek, burada yaptığı konuşmada, Hamam filminin kariyerinde önemli olduğunu ve 4 haftada çektiklerini ifade ederek, filmin Venedik'te, Berlin'de ilk etapta kabul edilmediğini söyledi.

Yönetmen yardımcısı iken Hamam filminde ilk kez yönetmen olduğunu belirten Özpetek, "Filmi zor şartlarda çekmiştik. Annem yemek yapıp sete getiriyordu. Berlin için gönderdiğimiz filmi kabul etmediler. Sonra filmi Cannes'e aldılar. Kariyerim böyle başladı, dünyaya satıldı. 15 gün içinde bütün hayatım değişti. İlk film iyi gidince ondan sonra sizin filmlerinizi kolayca satın alıyorlar" diye konuştu.

Oyuncuları iç güdüsel, normal sohbet ederek seçtiğini anlatan Özpetek, oyuncuların hiçbirinde yanılmadığını, film çekerken heyecan duyduğu zaman seyirciyi de heyecanlandırdığını aktardı.

Yeni Türkiye'de film çekmenin daha kolay olduğuna değinen Özpetek, "Doğuda bir film yapmak istiyorum. Bölge çok ilgimi çekiyor, belki elimizdeki filmden sonra doğuda çekeriz. Türkiye'de çalışma sistemi çok güzel. Setteki insanlar 'gün bitecek, haftalık alacağım' derdi yok, işini zevkle yapıyorlar" diye konuştu.

'İTALYA'DA, TÜRK DİZİ OYUNCULARININ FOTOĞRAFLARINI GÖNDERİYORLAR

Türkiye'de herkesin tutkuyla çalıştığını aktaran Özpetek, şöyle konuştu:

"Hepimizin hayatı bir gün dizi olacak. Diziler, sinemayı aştı birtakım şeylerde. Sansürleri yok, daha rahatlar. Türk dizileri İtalya'da gösteriliyor, bütün dünyayı saran bir şey. Sosyal medyadan, bilmediğim dizi Türk oyuncularının isimlerini yazıyorlar, 'şuna aşığım mutlaka çalışmanız lazım' diyorlar. Türk dizi oyuncularının fotoğraflarını gösteriyor. Türkiye'de sinemaya gittiğiniz zaman çok güzel, İtalya'da gittiğiniz zaman çok rahatsız oluyorsunuz. Rahat değil, sıcak veya soğuk oluyor, cep telefonları olayı var".