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15:20 03 Ekim 2018
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    Orkestra Şefi İbrahim Yazıcı - Piyanist Fazıl Say

    Orkestra Şefi Yazıcı görevine iade edildi, Fazıl Say’ın eserleri yeniden Kültür Bakanlığı listesinde

    © Fotoğraf : Mustafa Toygun Özdemir
    Kültür & Sanat
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    OHAL kapsamında çıkartılan KHK ile İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) orkestra şefliği görevinden ihraç edilen İbrahim Yazıcı görevine iade edildi ve pasaportu iki yıl sonra kendisine verildi. Öte yandan piyanist Fazıl Say'ın eserleri yeniden Kültür Bakanlığı listesine girdi.

    KHK ile ihraç edilen şef İbrahim Yazıcı
    © Fotoğraf : DHA
    KHK ile ihraç edilen şef İbrahim Yazıcı: Tek ilişkim müzikle
    İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestra Şefi İbrahim Yazıcı, 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden ihraç edilmiş ve pasaportuna el konulmuştu.

    Piyanist ve besteci Fazıl Say, İbrahim Yazıcı'nın pasaportunun verilmesini ve görevine iade edildiğini sosyal medya hesabından paylaştı. Fazıl Say, kendi eserlerinin de tekrar devlet kurumlarında seslendirme kararı alındığını açıkladı, "Kültür Bakanlığı kurumlarında senfonik eserlerimi tekrar seslendirme kararı aldı" ifadelerini kullandı.

     

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    Maestro İbrahim Yazıcı’ya ve Fazıl Say’a iyi haberler. Yazıcı pasaportuna kavuştu ve görevine geri iade edildi. Önümüzde yöneteceği ilk yurtdışı konseri, Tokyo’da “Mezopotamya Senfonisi” Japonya prömiyeri. Yazıcı —tam bir yanlışlık sebebi- 2 yıl süren bu dönemde pek çok uluslararası konserine gidememiş, Türkiye’de hiç bir devlet kurumunda görev alması da mümkün olmamıştı, şimdi bu yasak kalktı. Dostlarım Filiz ve İbrahim’i kucaklıyorum. Benim eserlerimin devlet kurumlarında çalınması durumu ise ivme kazandı, uzattığım dostluk elini bu sefer tutan Kültür bakanlığı; kurumlarında senfonik eserlerimi tekrar seslendirme kararı aldı, Adana ÇDSO, İstanbul İDSO ve Cumhurbaşkanlığı CSO (Ankara) devlet Senfoni orkestraları programlarına bu sezon eserlerimi koydular.Bu orkestralara bu dostluk adımı için teşekkür ederim başarılar dilerim. Keşke tüm bu kötü dönem hiç yaşanmasaydı, arada, bence bu engellemelerin yaşandığı 5-6 yıl süresince, çok ama çok tuhaf detaylar da var arda kalan, elbette bunlar da bir gün gelecek konuşulacaktır. Şimdilik önemli olan Türk halkıdır, halkın kültür sanat ile en güzel en yalın en dürüst şekilde buluşmasıdır, şu aşamada, bu gelişmeleri iyi hatta çok iyi buluyorum…Tüm yardımı geçenlere teşekkürü borç bilirim. #fazılsay @filizozsoy #ibrahimyazıcı @ibrahimyaziciofficial

    Fazil Say (@fazilsay)'in paylaştığı bir gönderi (3 Eki, 2018, 2:57öö PDT)

     

     

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    Etiketler:
    KHK, Fazıl Say, İbrahim Yazıcı
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