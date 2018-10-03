Orkestra Şefi Yazıcı görevine iade edildi, Fazıl Say’ın eserleri yeniden Kültür Bakanlığı listesinde

OHAL kapsamında çıkartılan KHK ile İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) orkestra şefliği görevinden ihraç edilen İbrahim Yazıcı görevine iade edildi ve pasaportu iki yıl sonra kendisine verildi. Öte yandan piyanist Fazıl Say'ın eserleri yeniden Kültür Bakanlığı listesine girdi.

© Fotoğraf : DHA KHK ile ihraç edilen şef İbrahim Yazıcı: Tek ilişkim müzikle

İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestra Şefi İbrahim Yazıcı, 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden ihraç edilmiş ve pasaportuna el konulmuştu.

Piyanist ve besteci Fazıl Say, İbrahim Yazıcı'nın pasaportunun verilmesini ve görevine iade edildiğini sosyal medya hesabından paylaştı. Fazıl Say, kendi eserlerinin de tekrar devlet kurumlarında seslendirme kararı alındığını açıkladı, "Kültür Bakanlığı kurumlarında senfonik eserlerimi tekrar seslendirme kararı aldı" ifadelerini kullandı.