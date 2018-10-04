'Tom Cruise mensubu olduğu tarikat yüzünden kızını görmüyor' iddiası

UsWeekly dergisinin haberine göre Cruise, bir ayda 10 gün görüşme hakkı olan 12 yaşındaki kızıyla, Scientologist olmadığı gerekçesiyle görüşmüyor.

Tom Cruise hasn't been photographed with his now 12-year-old daughter, Suri, since 2013. https://t.co/VJrPddBQjN — Us Weekly (@usweekly) October 3, 2018

​Cruise ve üçüncü eşi Katie Holmes, altı yıllık evliliklerinin ardından 2012 yılında boşandı. Kızları Suri'nin velayeti Holmes'a verildi. Cruise, 2013'ten bu yana kızıyla hiç fotoğraflanmadı.

CRUISE TARİKATLA İLK EŞİ MIMI ROGERS VASITASIYLA TANIŞMIŞTI

Scientology tarikatı mensubu olan Cruise, bu tarikatla ilk eşi Mimi Rogers vasıtasıyla tanışmıştı. Boşanmalarının ardından Cruise 1990 yılında Nicole Kidman'la evlendi.

İkilinin evlilikleri süresince evlat edindiği oğlu Connor ve kızı Isabella, 2001'de boşanmalarıyla birlikte babaları Cruise ile kaldı ve Scientology'ye bağlı olarak büyüdü.

Cruise ile Holmes'un 2006'da İtalya'da yapılan düğününe katılan eski bir Scientologist olan oyuncu Leah Remini, Holmes'un kendisiyle yemek yiyemediğini, aksi halde kızı Suri'nin velayetini kaybedebileceğini söyledi.

Remini, "Biz iki yakın arkadaştık. Bu çok sinir bozucu" dedi.

Remini'nin iddiası üzerine Scientology Kilisesi bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bayan Remini'nin saçma sözleri bitmez tükenmez birer mit ve masal haline geldi. Kendisi ve yapımcı ortağının iddiaları gittikçe büyüdü. Açgözlülük ve öfkeyle motive olan eski Scientologist'ler tarafından uydurulan ve yayılan acımasız mitleri yeniden üretmek için yapımcıları işe alıyorlar" denildi.