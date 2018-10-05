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    Cem Yılmaz

    Cem Yılmaz'dan komedi filmlerine eleştiri: İçerik yok

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    Kültür & Sanat
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    Sinemada 20'nci yılını kutlayan Cem Yılmaz, "Komedi filmlerinin kalitesinden o kadar memnun değilim, içerikle ilgili bir derdimiz var" dedi.

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    Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında, Yavuz Turgul'un yönetmenliğini yaptığı ve Türk sinemasının üç önemli ismi Şener Şen, Çetin Tekindor ve Cem Yılmaz'ı aynı yapımda buluşturan "Av Mevsimi" filminin özel gösterimi yapıldı.

    Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'ndaki gösterimin ardından, yazar Yekta Koparan'ın moderatörlüğünde, Cem Yılmaz ve yönetmen Ömer Vargı söyleşiye katıldı. Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli ile bazı sanatçılar da programı izledi.

    Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide konuşan Yılmaz, 20 yaşında olan "Her şey çok güzel olacak" filminin birçok repliğinin hala hatırlanmasının güzel olduğunu, Türk sinema tarihinin ana şemsiyesi altında anılmanın güzel duygu olduğunu belirtti.

    "Her şey çok güzel olacak" filminin yönetmeni Ömer Vargı'nın kendilerine çok inisiyatif kullanma imkanı verdiğini ifade eden Yılmaz, sinemada farklı türler yazmak, oynamak ve çekmek istediğini vurguladı. Herkesin sektörden para kazandığını aktaran Yılmaz, her zaman çalıştığı arkadaşlarıyla güzel ilişkileri olduğunu ifade etti.

    'FİLMCİ OLMAKTAN MUTLUYUM'

    "Her şey çok güzel olacak" filminin devamını çekeceklerini vurgulayan Yılmaz, "Stand up gösterileri için sahneye çıkmayı özlemişim. Mart ayından itibaren, sahneye çıkmaya başlayacağım. Artık zamanı geldi. Gösterimin adı, CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus. Seyirci bunu hak ediyor" diye konuştu.

    Cem Yılmaz ve Mazhar Alanson
    © Fotoğraf : Cmylmz.com
    Cem Yılmaz'ın film duyurusu hayranlarını heyecanlandırdı
    Yılmaz, "Sanat hayatınız boyunca en özel filminiz hangisiydi?" yönündeki soruyu "Bütün filmlerimi çok seviyorum, hepsi çocuğum gibi. Filmci olmaktan mutluyum. Sinema pahalı bir iş" diye yanıtladı.

    Yılmaz, çalışmanın, genç yaştan itibaren mücadelenin içinde olmanın önemli olduğunu vurgulayarak "Acılarla, tırnaklarımla kazıyarak geldim" dedi.

    'KOMEDİ FİLMLERİNİN KALİTESİNDEN MEMNUN DEĞİLİM'

    Kendisini de güldüren komedyenler olduğuna değinen Yılmaz, şöyle devam etti:

    "Sizin güldüğünüz bir sürü insana ben de gülüyorum ama film üzerine konuştuğumuzda komedi filmlerinin kalitesinden o kadar memnun değilim, içerikle ilgili bir derdimiz var. Kendimi, sinemada sadece güldüren bir adam olarak kodlamadığımı ispatladığımı düşünüyorum ama ısrarla anlamamaya çalışan bir kalabalık var. 'Abi filminiz hiç komik değildi.' diyenlerle başım hayli belaya girecek, ocak ayında (Karakomik Filmler) gösterime girdiğinde. Ocak ayında vizyona girecek 'Karakomik' filmi için çok heyecanlıyım. Set biteli 3-4 gün oluyor. Beni seven, sinemamı beğenen insanlar için iki farklı türde 60 dakikalık orta metrajda iki öyküyü tek seansta izleyeceğiz".

    Etiketler:
    Cem Yılmaz, Antalya, Türkiye
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