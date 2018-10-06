İspanyol opera efsanesi Montserrat Caballe 85 yaşında hayatını kaybetti

La Vanguardia gazatesinin aktardığına göre 2012'de geçirdiği kalp krizinden bu yana sağlık sorunları yaşayan İspanyol operacı Caballe, sabah saatlerinde kaldığı hastanede hayata gözlerini yumdu. Caballe'nin cenazesi yarın gerçekleştirilecek.

Caballe, idrar kesesi problemleri için 24 Eylül'de kaldırıldığı Barselona'daki bir hastanede tedavi görüyordu. Europa Press bir hafta sonra sanatçının daha iyi olduğunu ve taburcu olmayı beklediğini yazmıştı.

OPERA'NIN EN BÜYÜK İSİMLERİNDENDİ

Caballe dünyanın en büyük operacılarından biri olarak görülüyordu. Profesyonel olarak ilk kez 1956 yılında sahne alan sanatçı 1965 yılında Donizetti'nin Lucrezia Borgiain operasında oynadığı başrolle uluslararası çapta üne kavuşmuştu.

Caballe, Rossini, Bellini ve Donizetti'nin bestelediği birçok klasik operada rol almıştı. Kariyerinin en öne çıkan noktalarından biri Barselona'da İngiliz şarkıcı Freddie Mercury ile 1992 Yaz Olimpiyatları'nda yaptığı düetti.

Sanatçı 2012'de Rusya'dayken kalp krizi geçirmişti.