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17:08 06 Ekim 2018
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    Banksy'nin 'Kırmızı Balonlu Kız' adlı eseri

    Banksy'nin eseri yaklaşık 1 milyon sterline satıldıktan sonra kendi kendini yok etti

    © REUTERS / Luke MacGregor
    Kültür & Sanat
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    Ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin 'Kırmızı Balonlu Kız' adlı eseri Londra'daki Sothbey's müzayede evinde 1 milyon sterlinden yüksek bir meblağa satıldı ancak satışın hemen ardından eser kendi kendini parçaları ayırdı.

    Banksy-Paris
    © REUTERS / Benoit Tessier
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    Ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin oldukça tanınan 'Kırmızı Balonlu Kız' adlı eseri Londra'daki Sothbey's müzayede evinde  açık artırmaya çıktı.

    Bir kız çocuğunu kalp şeklindeki bir balona erişmeye çalışırken tasvir eden eser açık artırmada satışa çıkan son eserdi. 

    Ancak 2006 tarihli  eser 1 milyon sterlinden yüksek bir meblağa (1.042 milyon sterlin- yaklaşık 7.6 milyon TL) satıldıktan birkaç dakika sonra eserin çerçevesi içine gizlenmiş kağıt imha makinesi vasıtasıyla kendi kendini yok etti.

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    Special night with banksy at Sotheby #banksy #sothebys #london

    Pierre Koukjian (@pierrekoukjian)'in paylaştığı bir gönderi (5 Eki, 2018, 2:22ös PDT)

    Kimliği bilinmeyen gizemli sanatçı Banksy o anı Instagram hesabından " Gidiyor, gidiyor, gitti…" mesajıyla paylaştı.

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    Going, going, gone…

    Banksy (@banksy)'in paylaştığı bir gönderi (5 Eki, 2018, 6:45ös PDT)

    'BANKSYLENDİK'

    Sotheby's'in üst düzey yöneticisi Alex Branczik açıklamasında "Öyle görünüyor ki Banksylendik' dedi.

    Graffiti sanatçısı Banksy eserleri Moskova'da
    © Sputnik / Sergei Pyatakov
    Kimliğini saklayan dünyaca ünlü ‘sokak sanatçısı’ Banksy’nin eserleri Moskova’da
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    Branczik Financial Times'a açıklamasında da "Böyle bir durumla geçmişte karşılaşmadık. Bunun müzayede bağlamında ne anlama geldiğini anlamaya çalışıyoruz" dedi.

    Eserin bu haliyle de oldukça değerli olabileceğini söyleyen Branczik "Banksy belki de İngiltere'nin en iyi sokak sanatçısı ve bu gece onun dehasının küçük bir parçasına şahit olduk" diye konuştu.

    Alıcının kimliği ise açıklanmadı. Ancak eserin satışının tamamlanıp tamamlanmadığı da netleşmiş değil.

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    Etiketler:
    Açık artırma, Sotheby's, Banksy, İngiltere
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