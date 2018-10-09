Elindeki Banksy eserini değerlenir ümidiyle kesti, değeri neredeyse sıfıra indi

Londra'daki açık artırmada 1 milyon sterline alıcı bulan ve ardından Banksy'nin kurduğu düzenekle kendi kendini öğüten 'Balonlu Kız' eserinin ardından İngiltere'de benzer bir olay daha yaşandı. Banksy'nin aynı eserine sahip bir kişi daha fazla değer kazanacağı ümidiyle elindeki eseri kesti. Ancak resmin değerinin 8 TL olduğu açıklandı.

© REUTERS / Luke MacGregor Banksy'nin eseri yaklaşık 1 milyon sterline satıldıktan sonra kendi kendini yok etti

Myartbroker adlı sitenin haberine göre , İngiltere'de bir kişi elinde bulunan Bansky'nin 320 bin TL (40.000 sterlin) değerindeki 'Balonlu Kız' eserinin baskısını daha çok değer kazanacağı ümidiyle bıçakla orantılı şekilde kesti ve eser için 2 katı fiyat, 80.000 sterlin (640 bin TL) istedi.

Ancak değerlenir ümidiyle öğütülen 320 bin liralık resmin yeni değerinin 8 lira (1 sterlin) olduğu açıklandı.

Myartbroker sitesi daha önce Banksy'nin 5 Ekim'de Sotheby's müzayede evinde yaptığı eylemle söz konusu eserinin değerini 2 katı oranda artırdığı açıklamasında bulunmuştu.

Ancak daha sonra site Bansky resmi sahiplerini, ellerindeki eserleri öğütmemesi konusunda uyarmış, Twitter'dan paylaştıkları mesajda "Çok sayıda Banksy eseri sahibi bizimle iletişime geçti ve eserlerini öğütmeleri durumunda değerinin artıp artmayacağını sordu. Lütfen, lütfen bunu yapmayın" diye yazmıştı.

We've had a number of #Banksy print owners contact us today asking if they shred their artwork will it be worth more. Please, Please DON'T. The events of the last 24hrs are a very unique piece of art history. #GirlWithBalloon — MyArtBroker (@myartbroker) October 6, 2018

'DÜNYADA SINIRLI SAYIDA 'BALONLU KIZ' BASKISI VAR VE BUGÜN BİZ BİRİNİ KAYBETTİK'

Myartbroker sitesinin kurucularından Ian Syer da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Banksy sanat dünyası için özgün bir isim. Başka hiçbir sanatçı onun yaptığı gibi kamuoyunun aklı ve vicdanını yakalayamıyor. Ancak Banksy kendi eserini öğüterek çılgınca bir şey yaptığında bu doğal olarak değerler üzerinde dramatik etkilere neden oluyor. Bugün söz konusu kişi 40.000 sterlin değerindeki eseri gereksizce mahvetti ve değerini neredeyse sıfıra indirdi. Dünyada sınırlı sayıda 'Balonlu Kız' baskısı var ve bugün birini kaybettik. Çok yazık."