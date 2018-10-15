Nazım Hikmet'in oğlu Mehmet Nazım hayatını kaybetti

Paris'te yaşayan Mehmet Nazım'ın ölümünü ressam arkadaşı Utku Varlık, sosyal medyadan yayınladığı, "Mehmet Nazım'ı yitirdik; Yakın ve uzak bellek, bana tarifsiz bir hüznü anımsatıyor. Uzaklaşıyoruz yavaş yavaş" mesajıyla duyurdu.

Mehmet Nazım'ın en yakınlarından yazar Gündüz Vassaf da ölüm haberini doğrularken, Mehmet Nazım'ın bir süre önce kalp rahatsızlığı yaşadığı belirtildi.

Nazım Hikmet araştırmalarıyla tanınan Melih Güneş de Mehmet Nazım'ın az bilinen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Nâzım Hikmet, kucağında oğlu Mehmet Hikmet'le kundaktayken… pic.twitter.com/3OFzSFyRx7 — M. Melih Güneş (@melihgunes) October 14, 2018

Mehmet Hikmet, Nazım Hikmet'in Münevver Andaç'la ilişkisinden, 1951 yılında dünyaya gelmişti. Nazım Hikmet pek çok şiirinde oğluna olan özlemini anlatmıştı.