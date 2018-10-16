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18:01 16 Ekim 2018
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    Rembrandt'ın 'Gece Devriyesi' tablosu

    Rembrandt’ın ünlü ‘Gece Devriyesi’ tablosunun restorasyonu canlı olarak izlenebilecek

    © AFP 2018 / ED OUDENAARDEN
    Kültür & Sanat
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    Hollandalı ressam Rembrandt’ın, dünyanın en gösterişli tablolarından biri olarak gösterilen eseri ‘Gece Devriyesi’ uzun yıllar sonra restorasyona giriyor. Tablonun sergilendiği Amsterdam’daki Rijksmuseum’un genel müdürü Taco Dibbits, sanatseverlerin restorasyon sürecini müzede ve internet ortamında canlı olarak izlenebilineceğini belirtti.

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    Rembrandt'ın başyapıtı ‘Gece Devriyesi' tablosunun restorasyon süreci Amsterdam'daki Rijksmuseum müzesinden ve müze içerisine kurulacak kameralar yardımıyla internet ortamından canlı izlenebilinicek.

    Rijksmusem'un tarihindeki en büyük restorasyon projesi olduğu belirtilen müze müdürü Taco Dibbits, "‘Gece Devriyesi' dünyanın en ünlü tablolarından biri ve bütünüyle bizim müzemize ait. Bu nedenle restorasyonun müzede yapılmasına karar verdik" dedi.

    Sanatseverlerin restorasyon sürecini ister müzede canlı olarak ister internet üzerinden kesintisiz olarak izleyebileceğini söyleyen Dibbits, "Restorasyon dünyanın gözü önünde gerçekleştirilecek ve insanlar her nerede olurlarsa olsunlar muhafaza sürecini takip edebilecekler" açıklamasında bulundu.

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    © AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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    'RESTORE EDERKEN BİLE ONU HERKESE GÖSTERMEK İSTİYORUZ'

    Rijksmuseum'un onur köşesinde sergilenen ‘Gece Devriyesi'nin restorasyonunun halka açık olarak gerçekleştirilmesinin tablonun ününe ve insanların tabloya olan ilgisine bağlayan Rijksmusem müdürü, "Çünkü o kadar önemli bir tablo ve o kadar çok insan onu görmek istiyor ki, restore ederken bile onu herkese göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    ‘Gece Devriyesi' tablosunun bu denli ünlü olmasının nedeni Rembrandt'ın dönemin sanatsal kalıplarının dışına çıkarak, kalabalık insan topluluklarının verdikleri pozun resmedilmesi yerine tuale bir aksiyonun olduğu ve hareketli bir kompozisyonu resmetmesi olarak gösteriliyor.

    Öte yandan tablonun sahip olduğu ünün bir diğer nedeni de kullanılan gölge ve ışık teknikleri olduğu belirtiliyor.

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    © AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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    Restroasyon uzmanları öncelikle tablonun haritasını milimetre milimetre çıkarmak için bir tarayıcı kullanacak. Eserin taranıp dijital ortama aktarılması, ki buna yüksek çözünürlüklü fotoğrafçılık ve imajlama teknikleri de dahil, yaklaşık 70 gün sürecek. Böylece eserin en küçük noktalarındaki hasar ve eskimeler bilgisayar analizi yoluyla tespit edilmiş olacak.

    1975 yılından beri işlem görmemiş olan eserin restorasyona girme sebebi ise üzerindeki boyaların artık eskimeye başlaması ve eserin orijinal renk canlılığında deformasyon oluşması. Bunun için uzmanlar hazırladıkları ayrıntılı bir planı devreye sokarak eserdeki tüm sorunları gidermeyi planlıyor.

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    Aslında Rembrandt'ın bu tablosu Hollanda'da 17'nci yüzyıldaki muhafız birliklerinden birini resmediyor.

    28 figürün yer aldığı tablonun orijinal adı ‘Yüzbaşı Frans Banning Cocq ve Teğmen Willem van Ruytenburch'un Birliği Yürüyüşe Hazırlanıyor', ancak eser yıllar geçtikçe ‘Gece Devriyesi' diye anılmaya başlandı.

    Rijksmuseum'da yılda yaklaşık 2 milyon kişinin izlediği bu eserin geçirdiği ilk restorasyon değil. Örneğin, önceki restorasyon bir öğretmenin resme bıçaklı saldırısının ardından 1975 yılında gerçekleşmişti.

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    Etiketler:
    Rembrandt'ın 'Gece Devriyesi' tablosunun restorasyonu canlı yayınlanacak, Rijksmusem, Rembrandt, Taco Dibbits, Amsterdam, Hollanda
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