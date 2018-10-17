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20:57 17 Ekim 2018
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    “Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek” sergisinden bir kare

    Rus avangardı, İstanbul'da sanatseverlerle buluşuyor

    © Sputnik / Elif Sudagezer
    Kültür & Sanat
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    "Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı" olan 2019'a aylar kala İstanbul Sakıp Sabancı Müzesi, Rus Avangardı‘nın sanat ve tasarımını 500'den fazla eserle temsil eden kapsamlı "Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek" sergisine ev sahipliği yapıyor.

    "Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı" ilan edilen 2019'a aylar kala İstanbul önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Rus Avangardı‘nın sanat ve tasarımını 500'den fazla eserle temsil eden kapsamlı "Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek" sergisi, 18 Ekim itibariyle İstanbul'da, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde (SSM), sanatseverlerle buluşacak.

    ‘RUS AVANGARDININ 513 ESERİ İSTANBUL'DA'

    Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer ile Selanik Devlet Çağdaş Sanat Müzesi — Costakis Koleksiyonu Müdürü Dr. Maria Tsantsanoglou'nun eş küratörlüğünde gerçekleştirilen sergi, Costakis Koleksiyonu'nun yanı sıra Moskova'daki Tüm-Rusya Dekoratif Sanatlar Müzesi ve Multimedya Sanat Müzesi ile Avrupa'nın önde gelen özel koleksiyonlarından seçilen 513 eserle, Türkiye'de ilk defa bir arada sunulan Rus Avangardı'nın sanat tarihindeki zengin yerine ışık tutuyor.

    “Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek” sergisi, 18 Ekim itibariyle İstanbul’da, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde (SSM), sanatseverlerle buluşacak.
    © Sputnik / Elif SUDAGEZER
    “Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek” sergisi, 18 Ekim itibariyle İstanbul’da, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde (SSM), sanatseverlerle buluşacak.

    GÜLER SABANCI: BU SERGİ YAKINLAŞMA VE İŞBİRLİĞİNİN ÇOK İYİ BİR ÖRNEĞİ

    Serginin açılışı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, "Şimdiye kadar, Picasso'dan Monet'ye, Rembrandt'tan Miro'ya, alanında çığır açmış isimlerin müzemiz çatısı altında sanatseverlerle buluşmasına katkı sağladık. Bugün de yine Sabancı Holding olarak, destekçisi olmaktan gurur duyduğumuz bir başka önemli sergi, "Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek" kapılarını açıyor. Sanat insanı ve toplumları yakınlaştırır. Bu sergi de bu yakınlaşmanın ve işbirliğinin çok iyi bir örneğini bizlere sunuyor. Bu sergimizde de dünyanın en önemli müzeleri ile işbirliği yapma geleneğimizi sürdürüyoruz" dedi.

    Rus Avangardı‘nın sanat ve tasarımını 500’den fazla eserle temsil eden kapsamlı “Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek” sergisinde görülebilir.
    © Sputnik / Elif Sudagezer
    Rus Avangardı‘nın sanat ve tasarımını 500’den fazla eserle temsil eden kapsamlı “Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek” sergisinde görülebilir.

    Sergiyle ilgili bilgi veren Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer "Rusya'da 19. yüzyılın sonunda filizlenen sanatta yenilik hareketleri, savaş ve devrimlerin yaşandığı 20. yüzyılın ilk çeyreğinde bir daha tekrarı mümkün olmayacak bir ‘topyekûn sanat' akımına dönüşmüştü. ‘Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek' sergimiz, müzikten edebiyata, tiyatrodan resim ve heykele, mimariden sinema sanatına ve bilimsel çalışmalara uzanan bir çerçevede sanat ve bilimin yan yana oluşturduğu müthiş bir ivmeyi temsil eden Rus Avangardı'nın sanat tarihindeki önemli yerini kapsamlı bir seçkiyle yansıtıyor" diye konuştu.

    ELENA TİTOVA: TÜRK VE RUS BAKANLIKLARININ ÖNEMLİ KATKISI OLDU, ÇALIŞMALAR SÜRECEK

    Toplantıda konuşan Tüm-Rusya Dekoratif Sanatlar Müzesi ve Multimedya Sanat Müzesi Direktörü Elena Titova ise "İlk defa Rus Avangardı ile ilgili bu kadar çok eser Türkiye'de sergileniyor. 20 yüzyılın başındaki dönemi anlatan bu sergi, tüm sanat dünyası için önemli. Türkiye ve Rusya ilişkilerinin uzun ve karmaşık bir geçmişi var. Rus Avangardı, bu iki ülkenin ilişkilerini anlamak için önemli bir anahtar olacağını umuyoruz. Bu sergide hem Türk hem de Rus bakanlıkların büyük katkısı oldu. Ve bu gibi çalışmaların artacağına inanıyoruz" diye konuştu.

    Sakıp Sabancı Müzesi'nde Rus avangardı sergisi
    © Sputnik / Elif Sudagezer
    Sakıp Sabancı Müzesi'nde Rus avangardı sergisi

    ‘1917 DEVRİMİ'NİN OLUŞTURDUĞU ATMOSFERİ GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR'

    "Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek" sergisi, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanan dramatik değişikliklerin ve radikal yeniliklerin zemin sağladığı entelektüel ve artistik gelişmelerin, sadece Rus sanatsal kültüründe değil, dünya sanat tarihindeki etkilerine de ayna tutan bir sergileme anlayışıyla kurgulandı.

    Sergi, 1900'lerin başından itibaren hayatı dönüştürecek bir güç olarak sanatı öne süren Rus avangard sanatçılarının bu dönemde gerçekleştirdiği çığır açıcı işlerinin yanı sıra 1917 Ekim Devrimi'nin sağladığı yenilikçi atmosferde, yeni rejimin de desteğiyle hayata geçirdikleri toplumsal tasarılarını ve heyecanla düşledikleri geleceğin geniş sınırlarını gözler önüne seriyor.

    SERGİ, 1 NİSAN'A KADAR GÖRÜLEBİLECEK

    Sergide, Siyah Kare'nin yaratıcısı Kazimir Malevich, sanatla üretim arasındaki sınırları belirsizleştirerek sanatsal kuramda yeni bir dönemin öncüsü olan Vladimir Tatlin, fotoğraf, resim, heykel ve grafik sanatının cesur öncüsü Alexander Rodchenko dahil olmak üzere Rus Avangardı'nın birçok önemli ismi bulunuyor.

    Yine Costakis Koleksiyonu'ndan, dönemin kadın sanatçı yoğunluğunu temsil eden isimler arasında, metinle resim arasındaki etkileşimi temel alan Olga Rozanova, tasarladığı oyun dekorlarıyla tiyatro dilinin dönüşümüne katkıda bulunan Lyubov Popova ve yüzünü Rus halk sanatına dönerek Rus Avangardı'nda belirleyici bir rol üstlenen Natalia Goncharova da sergide eserleriyle yer alıyor. Sergi, 1 Nisan 2019'a kadar izlenebilecek.

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    Etiketler:
    Costakis Koleksiyonu, Avangard, müze, 'Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek', Ekim Devrimi, Natalia Goncharova, Maria Tsantsanoglou, Elena Titova, Nazan Ölçer, Güler Sabancı, Selanik Devlet Çağdaş Sanat Müzesi, Tüm-Rusya Dekoratif Sanatlar Müzesi ve Multimedya Sanat Müzesi, Sakıp Sabancı Müzesi, SSM, Emirgan, İstanbul, Türkiye, Moskova
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