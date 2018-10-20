Dünyadan önemli arkeolojik buluntular

Dünyanın en önemli arkeolojik buluntularından bazıları, Sputnik’in derlediği seçkide.
Her yıl ekim ayının üçüncü cumartesi günü kutlanan Uluslararası Arkeoloji Günü, bu yıl 20 Ekim’de dünya genelinde kutlanıyor. Arkeolojik keşifler geçmişe ışık tutmamıza yardım ediyor. Günümüzü ve geleceğimizi daha iyi anlamamızı sağlayan arkeolojik çalışmaların bazıları var ki adeta dünyaya damgasını vurdu.
Dünyanın en önemli arkeolojik buluntularından bazıları, Sputnik’in derlediği seçkide.
Chili haber portalında binlerce sinemaseverin tercihlerine dayanılarak oluşturulan ‘Sinema tarihinin en seksi kadın ve erkek karakterleri’ sıralaması yayımlandı. Kadın karakterler arasında Angelina Jolie'nin canlandırdığı Lara Croft karakteri birincilik kazanırken, en seksi erkek karakter olarak Daniel Craig'in hayat verdiği James Bond seçildi.
Suudi sanatçı İman Kasti, başkent Riyad’da binlerce izleyici karşısında sahne alan ilk kadın piyanist oldu. Çocukluğundan beri müziğe aşık olduğunu belirten Kasti, ailesinin bu konuda kendisine destek verdiğini ve başarılarından dolayı onunla gurur duyduğunu anlattı.
Super Bowl'da maç arası performansı için teklif götürülen Rihanna, Trump tarafından hedef gösterilen eski NFL oyuncusu Colin Kaepernick'le dayanışma adına 'hayır' dedi.
İtalyan moda evi Armani'nin kurucusu ve tasarımcısı Giorgio Armani verdiği bir röportajda markasının bağımsız kalmayı sürdüreceğini söyledi.
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