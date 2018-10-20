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    Dünyadan önemli arkeolojik buluntular

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    • Dünyanın en büyük arkeolojik buluntuları
    • Dünyanın en büyük arkeolojik buluntuları
    • Dünyanın en büyük arkeolojik buluntuları
    • Dünyanın en büyük arkeolojik buluntuları
    • Dünyanın en büyük arkeolojik buluntuları
    • Dünyanın en büyük arkeolojik buluntuları
    • Dünyanın en büyük arkeolojik buluntuları
    • Dünyanın en büyük arkeolojik buluntuları
    • Dünyanın en büyük arkeolojik buluntuları
    • Dünyanın en büyük arkeolojik buluntuları
    • Dünyanın en büyük arkeolojik buluntuları
    • Dünyanın en büyük arkeolojik buluntuları
    • Dünyanın en büyük arkeolojik buluntuları
    • Dünyanın en büyük arkeolojik buluntuları
    • Dünyanın en büyük arkeolojik buluntuları
    © AP Photo / Nosko
    5 bin 250 yıllık mumya Ötzi, çeyrek asır önce Alpler'de donmuş halde bulundu. Yıllarca süren araştırmalar boyunca uzmanlar Ötzi ile ilgili birçok bilgiye ulaştı. Buz adam Ötzi İtalya'nın kuzeyindeki Güney Tirol Arkeoloji Müzesi'nin en önemli parçası. Ötzi 19 Eylül 1991'de Alpler'de donmuş bir şekilde bulunmuştu. Ötzi'nin bulunduğu noktanın İsviçre'ye mi yoksa İtalya'ya mı ait olduğu tartışmaya yol açmıştı. Yapılan ölçümler Ötzi'nin İtalya sınırları içinde bulunduğunu ortaya koydu.

    Her yıl ekim ayının üçüncü cumartesi günü kutlanan Uluslararası Arkeoloji Günü, bu yıl 20 Ekim’de dünya genelinde kutlanıyor. Arkeolojik keşifler geçmişe ışık tutmamıza yardım ediyor. Günümüzü ve geleceğimizi daha iyi anlamamızı sağlayan arkeolojik çalışmaların bazıları var ki adeta dünyaya damgasını vurdu.

    Dünyanın en önemli arkeolojik buluntularından bazıları, Sputnik’in derlediği seçkide.

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    Etiketler:
    Truva Antik Kenti, tarih, arkeoloji, Göbeklitepe, Pompei, Yeni Zelanda, Sibirya, Çin, Rusya
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