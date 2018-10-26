Snoop Dogg 'İyi Oyun' filmi için K.A.A.N.'la düet yaptı

Yılın merakla beklenen yapımlarından 'İyi Oyun'un film müzikleri arasında, ABD'li ünlü rapçi Snoop Dogg ile şarkıcı KAAN'ın düet yaptığı bir şarkıya da yer verildiği belirtildi.

© AA / Orhan Çiçek 55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Espor temalı gençlik filmi 'İyi Oyun'un film müzikleri arasında, Snoop Dogg ile KAAN'ın düet yaptığı bir parçaya yer verileceği duyuruldu.

Oyuncu kadrosunda Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu, Orkun Işıtmak, Bahar Şahin, Yiğit Kirazcı, Hakan Kurtaş, Doğaç Yıldız, Tolga Canbeyli, Bada Oh Deniz, Kaan Sevi, Atakan Yılmaz ve konuk oyuncu olarak da Kerem Bürsin'in yer aldığı, yönetmen koltuğunda Umut Aral'ın oturduğu ‘İyi Oyun', yılın merakla beklenen yapımlarından.

'İyi Oyun' 2 KASIM'DA İZLEYİCİ İLE BULUŞACAK

Filmin müziklerini Snoop Dogg, Hey! Douglas, Gripin ve Gazapizm gibi isimlerin imzası bulunuyor.

‘İyi Oyun' filmi 2 Kasım'da vizyona girecek.