Rusya ve Türkiye, 2021’e kadar diplomatik ilişkilerle ilgili film çekebilir

Uluslararası İnsani İşbirliği Federal Ajanslığı (Rossotrudniçestvo) Başkanı ve Rus-Türk Toplumsal Forumu Rusya tarafı eş başkanı Eleonora Mitrofanova, Rusya ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 320. yıldönümünün kutlanacağı 2021’e kadar iki ülke arasındaki ilişkileri anlatacak ortak filmin yapılabileceğini belirtti.

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Antalya'daki 4. Rus-Türk Toplumsal Forumu’nda konuşan Mitrofanova, 2021 yılında Rusya ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 320. yıldönümü ve Türkiye ile dostluk ve kardeşlik anlaşmasının imzalanmasının 100. yıldönümünün kutlanacağını hatırlattı.

Mitrofanova şu ifadeleri kullandı: “Bu noktada kültür bakanlıklarımızla belgesel dizisinin yapılması imkanını görüşmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir filmin ya da günümüzde popüler hale gelen dizinin de yapılabileceğini düşünüyorum. Konu var, güzel bir konu. Bu yükümlülüğü üzerime alıyorum ve bu konuyu (Rusya Sinemacılar Birliği Başkanı Nikita) Mihalkov ve kültür bakanlığımızla görüşeceğime söz veriyorum."

Mitrofanova ayrıca Rus ve Türk diplomatik ve devlet arşivlerinden oluşan serginin düzenlenebileceğini söyledi.