Rus-Türk Toplumsal Forumu seneye St. Petersburg’da yapılabilir

© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu Antalya’da 4. Rus-Türk Toplumsal Forumu başladı 9

Antalya'daki 4. Rus-Türk Toplumsal Forumu’nda konuşan Mitrofanova, “Bugünkü görüşmemiz coşkulu ve iyi bir tempoda geçti. Büyük potansiyel görüyorum. Bir sonraki görüşmemizi St. Petersburg’da haziran sonu veya temmuz başına planlayabiliriz, misafirlerimiz beyaz geceleri görebilsin” diye konuştu.

Gelecek yıl yapılacak Rus-Türk Toplumsal Forumu’nun ana konularından birinin dünya mirasının korunması ve yönetimi olabileceğini dile getiren Mitrofanova, “Çünkü İstanbul ve St. Petersburg’un, kültürel miras yönetimi açısından karşılaştığı sorunlar hemen hemen aynı” dedi.