Ressam Devrim Erbil: Yeteneksiz heykeltıraşların yaptığı Atatürk heykellerine tabudan dolayı dokunamıyorsunuz

Devrim Erbil, Sabah gazetesinde Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtladı.
"Atatürk sevgisi demek; bana göre ülkesini sevmek, Türkiye'nin çıkarlarını korumak demektir. Türkiye'yi daha ileriye taşımak ve yükseltmek için çalışmak demektir.
Önemli olan Atatürk'ün heykellerini yapmak değil, onun düşüncelerini anlamaktır" ifadesini kullanan Erbil, şunları kaydetti:
— Bugüne kadar birtakım yeteneksiz heykeltıraşlar tarafından Atatürk heykelleri yapıldı. Atatürk heykellerinden kötü örnek olan bazılarını kaldırmak isteseniz de Atatürk tabusundan dolayı bunlara dokunamıyorsunuz. Normalde böyle önemli heykeller yapılmadan önce içinde heykeltıraşın yanı sıra mimar, sosyolog, psikolog, şehircilerin de olduğu bir ekiple ön çalışma yapılmalı.
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