Ressam Devrim Erbil: Yeteneksiz heykeltıraşların yaptığı Atatürk heykellerine tabudan dolayı dokunamıyorsunuz

Ressam Devrim Erbil, "Bugüne kadar birtakım yeteneksiz heykeltıraşlar tarafından Atatürk heykelleri yapıldı. Atatürk heykellerinden kötü örnek olan bazılarını kaldırmak isteseniz de Atatürk tabusundan dolayı bunlara dokunamıyorsunuz" dedi.

Devrim Erbil, Sabah gazetesinde Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtladı.

© Fotoğraf : DHA Atatürk'e hakaret eden Şırnak Üniversitesi Daire Başkanı görevden uzaklaştırıldı

"Atatürk'e sevgimi içimde taşıyan biriyim. Bize çok güzel ve çağdaş bir ülke bıraktı. Topyekün milletçe Kurtuluş mücadelesi vermiş bir toplumuz" diyen Erbil, sözlerine "Yüz yıllarca esir olmadan yaşamış, büyük bir imparatorluk kurmuş bir milleti tüm dünya yok etmek isterken; Atatürk ve silah arkadaşları, Türkiye Cumhuriyet'ini kurdu. Günümüz koşullarında da Kurtuluş mücadelesi ruhunu devam ettirmek bir zorunluluktur" diye devam etti.

"Atatürk sevgisi demek; bana göre ülkesini sevmek, Türkiye'nin çıkarlarını korumak demektir. Türkiye'yi daha ileriye taşımak ve yükseltmek için çalışmak demektir.

Önemli olan Atatürk'ün heykellerini yapmak değil, onun düşüncelerini anlamaktır" ifadesini kullanan Erbil, şunları kaydetti:

— Bugüne kadar birtakım yeteneksiz heykeltıraşlar tarafından Atatürk heykelleri yapıldı. Atatürk heykellerinden kötü örnek olan bazılarını kaldırmak isteseniz de Atatürk tabusundan dolayı bunlara dokunamıyorsunuz. Normalde böyle önemli heykeller yapılmadan önce içinde heykeltıraşın yanı sıra mimar, sosyolog, psikolog, şehircilerin de olduğu bir ekiple ön çalışma yapılmalı.