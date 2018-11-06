Ünlü İngiliz müzik grubu Spice Girls sahnelere geri dönüyor

© AP Photo / Lennox McLendon Spice Girls'ün Geri'sinden yıllar sonra gelen özür

'Kız grubu' olarak ta bilinen Spice Girls'ün Haziran 2019'da İngiltere gerçekleştireceği 6 konser serisi için yeniden bir araya geleceği duyuruldu.

Grup üyelerinden Melanie Brown, Melanie Chisholm ve Emma Bunton'ın Instagram üzerinde yaptığı paylaşımla açıkladığı konser duyurusu, sevenleri tarafından sevinçle karşılandı.

‘Breaking Spice News' (Sıcak 'baharatlı'gelişme) notuyla yapılan paylaşımda, tur kapsamında müzisyen Jess Gelynne'nin de gruba eşlik edeceği aktarıldı.

Grubun konserlerinin şu anki programa göre Manchester, Coventry, Sunderland, Edinburg, Bristol ve Londra kentlerinde gerçekleşeceği belirtildi.

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VİCTORİA BECKHAM KONSERLERDE YER ALMAYACAK

Öte yandan grubun yeniden birleşme fikrine sıcak bakmadığı bilinen eski Spice Girls üyesi Victoria Beckham'ın yoğunluğu sebebiyle bu yeniden birleşme projesinde yer almayacağı belirtildi.

Grubun yeniden bir araya gelmesi hayranları tarafından mutlulukla karşılanırken, sosyal medyada konu hakkında birçok yorum yapıldı.

ADELE SPICE GIRLS GRUBUNUN SIKI HAYRANI ÇIKTI

Spice Girls'ün sıkı bir hayranı olduğu öğrenilen ünlü müzisyen Adele ise grubun yeniden birleşmesine ne kadar çok sevindiği Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla birlikte takipçilerine duyurdu.

​Adele'nin "Şu an aynen böyle hissediyorum! Ben hazırım" ifadeleriyle yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada birçok etkileşim alırken, Geri Horner başta olmak üzere Spice Girls grubu üyeleri tarafından da paylaşıldı.

Ünlü müzisyenin paylaştığı fotoğrafta, küçük bir kız olduğu dönemde odasının duvarının Spice Girl grubuna ait posterlerle dolu olduğu görülüyor.