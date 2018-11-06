Müslüman olan Sinead O'Connor: Beyaz insanlarla tekrar vakit geçirmeyi asla istemiyorum

Twitter'dan "Müslüman olmayan insanlara böyle deniliyorsa, beyaz insanlarla tekrar vakit geçirmeyi asla istemiyorum" paylaşımı yapan ünlü İrlandalı şarkıcı, Trump, Katolik Kilisesi ve diğer kullanıcılara yaylım ateşine geçti. Erkeklere ise kadınların sözünü dinlemelerini tavsiye etti.

Son dönemde müziğinden çok bipolar rahatsızlığa karşı verdiği zorlu mücadeleyle gündeme gelen İrlandalı sevilen şarkıcı Sinead O'Connor, geçen ay İslam'ı seçtiğini duyurmasının ardından, bu kez beyaz insanlarla vakit geçirmeyi asla istemediğini açıkladı.

İslam'a geçince adını Shuhada (Şüheda) Davitt olarak değiştirdiğini ilan etmiş olan ünlü şarkıcı, dün "orta yaşlı beyaz erkek hükümranlığı bitti" sözünü tweetlemesinin ardından bugün şu çıkışı yaptı:

"Feci üzgünüm. Birazdan söyleyeceğim o kadar ırkçı bir şey ki, ruhumun bunu hissedebileceğini asla düşünmezdim. Ama gerçek şu ki, (eğer Müslüman olmayan insanlara böyle deniliyorsa) beyaz insanlarla tekrar vakit geçirmeyi asla istemiyorum. Bir an için bile, her ne sebep olursa olsun. İğrençler."

I'm terribly sorry. What I'm about to say is something so racist I never thought my soul could ever feel it. But truly I never wanna spend time with white people again (if that's what non-muslims are called). Not for one moment, for any reason. They are disgusting. — Shuhada’ Davitt (@MagdaDavitt77) 6 Kasım 2018

Twitter Dünyaca ünlü İrlandalı kadın şarkıcı Müslüman oldu

Ardından "Twitter, Trump ve Milbank gibilerin ağızlarından dökülen şeytani pisliği benim ülkeme bile kusmalarına izin verirken bunu yasaklar mı, ​görmesi ilginç olacak" ve akabinde "Affedin. Bazen tanrının kirli işçilere ihtiyacı var" mesajlarını paylaşan O'Connor/Davitt, şöyle devam etti:

"Bu ara kişi zeki bir teologsa ve bu yolculuğa çıkmışsa, bilir ki, Tevrat, İncil ve kahrolasıca Mahabarata'daki antik şiddetten Kuran'da söz edilmez…"

"Daha fazla şehit olmasın lütfen. Aptalca kahrolasıca bir fikir. Beyler, oturun ve bırakın kadınlar size şarkı söyleyerek şeytanın nasıl uyutulacağını göstersin."

NO more martyrs please. Its a STOOOOOOOPID I-FUCKING-DEA. Lads. Sit down and let the females show you how to sing the devil to sleep;) — Shuhada’ Davitt (@MagdaDavitt77) 6 Kasım 2018

'Hıristiyan ilahilerde düşmanın bebeklerinin kafalarını kayalara vurarak ezmekten söz edildiğine teologların hiç değinmediğine' dair de bir paylaşım da bulunan ünlü şarkıcı, şu çıkışı yaptı:

"Herkes yoksul Amerikalıların Trump'ın kurbanları olduğunu söylüyor. Ama onu siz başa getirdiniz. Öyleyse kendisini kovabilirsiniz. Aksi takdirde onun suç ortağı olursunuz. İslamcı Terörizm denilen herşeyle ilgili de durum aynı. Şeytanın istediği ve sevdiği tam da budur."

Everyone says the Poor Americans are the victim of Trump. But you hired him. So fire him. Otherwise you're complicit. It is the same with all so called Islamic Terrorism. Which is exactly what the devil wants and loves. #WatchTheWomen sing the fucker to sleep — Shuhada’ Davitt (@MagdaDavitt77) 6 Kasım 2018

Bu sözlerine hiçbir İrlandalının karşı çıkmayacağını söyleyerek şöyle devam etti:

"Biz kiliseyi kovmadık. Burunlarımızın dibinde çocuklarımızla kendilerini tatmin etmelerine izin verdik, üstüne tazminat da ödemediler. Bu 'uygarlık' altında İrlandalı insan evlatlarının yarasına merhem yoktur."

No Irish person on earth would disagree. We didn't fire the church. We let them please themselves in our children right under our noses and there is no recompense. No balm in gilliad for Irish human beings under 'civiliasation'#PEOPLEARESTILLFUCKINGSTARVINGTODEATH #AMAL — Shuhada’ Davitt (@MagdaDavitt77) 6 Kasım 2018

YEMEN TEPKİSİ

Yemen'de yayılan açlık krizin yüzünden ölen 7 yaşıdaki Emel'le ilgili sosyal medyadaki paylaşımları da eleştiren İrlandalı sanatçı şunları yazdı:

"Twitter, Emel'i insan değil de kutsal gösteren görüntüler paylaşarak açlıktan ölümü normalleştirmenin parçası olmaktan mutlu. Tüm Talmud ve Hıristiyan teolojisinde şeytanın numarası budur."

Twitter happy to be part of normalizing starvation by using images of Amal to make her seem divine and not human. Trick of the devil in all Talmudic and christian theology — Shuhada’ Davitt (@MagdaDavitt77) 6 Kasım 2018

"Son söz. Umursamak delilikse öyleyse hayhay…mı tokatlayın ve bana 'Fruity loops' (bir dijital müzik yazılımı) deyin."