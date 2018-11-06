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    Sinead O'Connor

    Müslüman olan Sinead O'Connor: Beyaz insanlarla tekrar vakit geçirmeyi asla istemiyorum

    © Fotoğraf : Twitter
    Kültür & Sanat
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    Twitter'dan "Müslüman olmayan insanlara böyle deniliyorsa, beyaz insanlarla tekrar vakit geçirmeyi asla istemiyorum" paylaşımı yapan ünlü İrlandalı şarkıcı, Trump, Katolik Kilisesi ve diğer kullanıcılara yaylım ateşine geçti. Erkeklere ise kadınların sözünü dinlemelerini tavsiye etti.

    Son dönemde müziğinden çok bipolar rahatsızlığa karşı verdiği zorlu mücadeleyle gündeme gelen İrlandalı sevilen şarkıcı Sinead O'Connor, geçen ay İslam'ı seçtiğini duyurmasının ardından, bu kez beyaz insanlarla vakit geçirmeyi asla istemediğini açıkladı.

    İslam'a geçince adını Shuhada (Şüheda) Davitt olarak değiştirdiğini ilan etmiş olan ünlü şarkıcı, dün "orta yaşlı beyaz erkek hükümranlığı bitti" sözünü tweetlemesinin ardından bugün şu çıkışı yaptı:

    "Feci üzgünüm. Birazdan söyleyeceğim o kadar ırkçı bir şey ki, ruhumun bunu hissedebileceğini asla düşünmezdim. Ama gerçek şu ki, (eğer Müslüman olmayan insanlara böyle deniliyorsa) beyaz insanlarla tekrar vakit geçirmeyi asla istemiyorum. Bir an için bile, her ne sebep olursa olsun. İğrençler."

    Sinead O'Connor
    Twitter
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    'ERKEKLER SUSUN, KADINLAR ŞARKI SÖYLEYEREK ŞEYTANI UYUTSUN'

    Ardından "Twitter, Trump ve Milbank gibilerin ağızlarından dökülen şeytani pisliği benim ülkeme bile kusmalarına izin verirken bunu yasaklar mı, ​görmesi ilginç olacak" ve akabinde "Affedin. Bazen tanrının kirli işçilere ihtiyacı var" mesajlarını paylaşan O'Connor/Davitt, şöyle devam etti:

    "Bu ara kişi zeki bir teologsa ve bu yolculuğa çıkmışsa, bilir ki, Tevrat, İncil ve kahrolasıca Mahabarata'daki antik şiddetten Kuran'da söz edilmez…"

    "Daha fazla şehit olmasın lütfen. Aptalca kahrolasıca bir fikir. Beyler, oturun ve bırakın kadınlar size şarkı söyleyerek şeytanın nasıl uyutulacağını göstersin." 

    9 yaşındaki Muhammad Şadheli, 9 Ağustos okul otobüsü katliamından sağ kurtuldu, ama sakat kaldı. Şimdi bahçede beden eğitimi ya da sivi savunma tatbikatı yapan arkadaşlarını tekerlekli sandalyeden izliyor.
    © REUTERS / Naif Rahma
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    'TRUMP'I GETİRDİĞİNİZ GİBİ GÖNDEREBİLİRSİNİZ'

    'Hıristiyan ilahilerde düşmanın bebeklerinin kafalarını kayalara vurarak ezmekten söz edildiğine teologların hiç değinmediğine' dair de bir paylaşım da bulunan ünlü şarkıcı, şu çıkışı yaptı:

    "Herkes yoksul Amerikalıların Trump'ın kurbanları olduğunu söylüyor. Ama onu siz başa getirdiniz. Öyleyse kendisini kovabilirsiniz. Aksi takdirde onun suç ortağı olursunuz. İslamcı Terörizm denilen herşeyle ilgili de durum aynı. Şeytanın istediği ve sevdiği tam da budur."

    İrlanda bayrağı
    © REUTERS / Ints Kalnins
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    Bu sözlerine hiçbir İrlandalının karşı çıkmayacağını söyleyerek şöyle devam etti:

    "Biz kiliseyi kovmadık. Burunlarımızın dibinde çocuklarımızla kendilerini tatmin etmelerine izin verdik, üstüne tazminat da ödemediler. Bu 'uygarlık' altında İrlandalı insan evlatlarının yarasına merhem yoktur."

    YEMEN TEPKİSİ

    Yemen'de yayılan açlık krizin yüzünden ölen 7 yaşıdaki Emel'le ilgili sosyal medyadaki paylaşımları da eleştiren İrlandalı sanatçı şunları yazdı:

    "Twitter, Emel'i insan değil de kutsal gösteren görüntüler paylaşarak açlıktan ölümü normalleştirmenin parçası olmaktan mutlu. Tüm Talmud ve Hıristiyan teolojisinde şeytanın numarası budur."

    "Son söz. Umursamak delilikse öyleyse hayhay…mı tokatlayın ve bana 'Fruity loops' (bir dijital müzik yazılımı) deyin."

    Etiketler:
    Katolik Kilisesi, Emel, Donald Trump, Shuhada (Şüheda) Davitt, Sinead O'Connor, ABD, Yemen, İrlanda
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