Sibel Kekilli’den kadınlara: Çok acı çektim artık susmamalıyım

Oyuncu Sibel Kekilli, rol aldığı karakterler ve sosyal medya üzerinden Türkiyeli takipçileri tarafından maruz bırakıldığı cinsel taciz ve karalama kampanyasıyla ilgili olarak Variety’den Nick Vivarelli’ye bir röportaj verdi.

Game of Thrones’ta 'Shae' karakterini canlandıran Kekilli, bu yıl yayınlanacak olan 'Bullets' dizisiyle ekranlara yer alacak. Aynı zamanda şu sıralar post-prodüksiyon aşamasında olan Alman yapımı 'Berlin, I Love You' filminde oynayan Kekilli, sosyal medya üzerinden kendisine yapılan hakaretlerden duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.

“İnsanlar beni tehdit ediyor, bana hakaret ediyor” diyen Kekili, “Ölüm tehditleri bile aldım. Ama kadın hakları için savaşmak benim görevim. Çünkü bu kültürü biliyorum. Bir kadın olarak bu kültürü tanıyorum; çok acı çektim ve konuşmalıyım. Susmamalıyım! Ve eğer sadece birinin hayatını değiştirebilirsek bile buna değer” dedi.

İnstagram profilini geçen yıl Türkiye’deki bazı takipçilerine kapatan Kekilli, kendisini bir kadın olarak, bir insan olarak koruması gerektiğini ifade etti. Halen Türkiye’den kendisine senaryolar gönderildiğini de söyleyen oyuncu, “Gerçekten harika Türk yönetmenler var. Doğru senaryo varsa, orada da çalışmak isterim” diye ekledi.