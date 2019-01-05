'Mars Cinema Group'un asıl amacı Türk filmlerinin yerine ABD'li filmlerin gelmesini sağlamak'

Sinema yapımcıları, salon işletmecilerinin kendilerine düşük pay verdiklerini, biletleri ise mısır ve içecek kampanyaları ile izleyicilere yüksek fiyatla sattığını söylüyor ve ekliyor; 'Hem biz hem de izleyici artık mağdur olmasın.' Sinema salonları sahipleri ise, kampanyaların yapılabileceğini, bu kampanyaların tüketicinin lehine olduğunu, yapımcıların bunu bilmediğini ve bu kampanyaların sona ermesi durumunda tüketicinin zarar edeceğini ifade ediyor.

Yapımcılar ile Mars Cinema Group arasındaki tartışma sosyal medyaya taşındı. Mars Cinema Group yöneticisi verdiği röportajda, "Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmaz'lar çıkar" deyince tartışma boyutlandı. Cem Yılmaz sosyal medya hesabından, "Hayatımda ilk defa gördüğüm bu hanım yeni Cem Yılmaz'lar çıkaracakmış! Yavaş çıkarsın. Hanımefendi hadi bırak Cem Yılmaz çıkarmayı da tüm Türkiye'de sinema biletini 15 lira yapmayı teklif ediyorum, 40 liraya bilet satmak yok, var mısın? Yoksun tabii…" ifadeleriyle yanıt verdi. Cem Yılmaz'a, Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar ve sektördeki birçok isimde destek verdi.

Bu tartışma ile birlikte yapımcılar, Mars Cinema Group'u protesto için filmlerini ertelemeye başladılar.

'SEKTÖRDE TEKEL HALİNE GELDİ'

2001 yılında kurulan Mars Cinema iki yıl önce 800 milyon dolara Güney Koreli şirkete satıldı. 884 salon ve 120 binin üstünde koltukla Mars Cinema Group, Türkiye'de bu alanda tekel haline geldi.

Sinema eleştirmeni Tunca Arslan ise, bu tartışma ile ilgili çarpıcı bir ayrıntıya dikkat çekti. Tunca Arslan, Mars Cinema Group'un asıl amacının Türkiye'de en çok seyredilen Türk filmlerinin yerine Amerikan yapımı filmlerinin gelmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

2018 yılında en fazla bilet satan beş filmin Türk yapımı olduğuna dikkat çeken Tunca Arslan, "Toplam seyirci sayısının 1/4'ünden fazla. Dördünün işletmecisi Mars Grubu. Bu yapımcılarla savaşı sürdürürlerse bavulu toplarlar" ifadelerini kullandı.

Tunca Arslan mesajlarının devamında, "Mars CEO'sunun Türkiye'ye G. Kore örneği vermesi de saçma ve yanıltıcı, çünkü G. Kore'de ABD filmleri G. Kore filmlerinden daha çok seyrediliyor. Bizde ise durum tam tersi, Amerikan filmleri Türk filmlerinin yanına bile yaklaşamıyor. Bu tabloyu değiştirmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.