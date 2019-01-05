'Mars Cinema Group'un asıl amacı Türk filmlerinin yerine ABD'li filmlerin gelmesini sağlamak'

Sinema yapımcıları, salon işletmecilerinin kendilerine düşük pay verdiklerini, biletleri ise mısır ve içecek kampanyaları ile izleyicilere yüksek fiyatla sattığını söylüyor ve ekliyor; 'Hem biz hem de izleyici artık mağdur olmasın.' Sinema salonları sahipleri ise, kampanyaların yapılabileceğini, bu kampanyaların tüketicinin lehine olduğunu, yapımcıların bunu bilmediğini ve bu kampanyaların sona ermesi durumunda tüketicinin zarar edeceğini ifade ediyor.
Bu tartışma ile birlikte yapımcılar, Mars Cinema Group'u protesto için filmlerini ertelemeye başladılar.
'SEKTÖRDE TEKEL HALİNE GELDİ'
2001 yılında kurulan Mars Cinema iki yıl önce 800 milyon dolara Güney Koreli şirkete satıldı. 884 salon ve 120 binin üstünde koltukla Mars Cinema Group, Türkiye'de bu alanda tekel haline geldi.
2018 yılında en fazla bilet satan beş filmin Türk yapımı olduğuna dikkat çeken Tunca Arslan, "Toplam seyirci sayısının 1/4'ünden fazla. Dördünün işletmecisi Mars Grubu. Bu yapımcılarla savaşı sürdürürlerse bavulu toplarlar" ifadelerini kullandı.
Tunca Arslan mesajlarının devamında, "Mars CEO'sunun Türkiye'ye G. Kore örneği vermesi de saçma ve yanıltıcı, çünkü G. Kore'de ABD filmleri G. Kore filmlerinden daha çok seyrediliyor. Bizde ise durum tam tersi, Amerikan filmleri Türk filmlerinin yanına bile yaklaşamıyor. Bu tabloyu değiştirmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.
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