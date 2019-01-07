Ayla filminin yapımcısı Uslu: Vatanıma hakaret etmeyi kabul etseydim Oscar vereceklerdi

Sabah gazetesinden Sonat Bahar'a konuşan yapımcı Mustafa Uslu, 2017 yılında izleyiciyle buluşan Ayla filminin Oscar'a aday olduğunu fakat ülkesini kötüleyecek bir konuşma yapmasını istediklerini ileri sürdü.
Uslu, "Nasıl bir konuşma yapmanızı istediler?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"'Özgürlüklerin olmadığı bir ülkede film yapmanın ne kadar zor olduğunu biliyor musunuz?' diye başlayan bir konuşmaydı… Ve ben bunu yapmadım. Yapsaydım Oscar'ı almıştık. İnkar edilemez bir insanlık hikayesini reddetti Oscar. Ben mi kaybettim? Hayır. Oscar, yetim Ayla'nın yüzüne kapıları kapattı diye Los Angeles'taki Güney Kore Mahallesi eylem başlattı. İmza kapmanyası düzenledi. Bir Türk filmini Amerikalı Koreliler savundu orada. Ama kendi milletimizin Oscar seçici üyesi Ayla'ya oy vermedi… Olsun, Türk halkı bize Oscar'ı verdi zaten."
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