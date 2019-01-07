Ayla filminin yapımcısı Uslu: Vatanıma hakaret etmeyi kabul etseydim Oscar vereceklerdi

Yapımcı Mustafa Uslu, Ayla filminin Oscar Ödülleri'nde son 4 saate kadar 8. sırada olduğunu ve bu sırada kendisinden bir konuşma yapmasının istendiğini belirterek, "Eğer ben o konuşmayı yapsaydım, biz Oscar'ı almıştık. Ama ben hayatım boyunca, ne bayrağıma, ne vatanıma, ne milletime asla ihanet etmem, kötü bir şey söylemem" dedi.

Sabah gazetesinden Sonat Bahar'a konuşan yapımcı Mustafa Uslu, 2017 yılında izleyiciyle buluşan Ayla filminin Oscar'a aday olduğunu fakat ülkesini kötüleyecek bir konuşma yapmasını istediklerini ileri sürdü.

Konuşmayı yapmayınca Oscar'ı alamadığını anlatan Uslu, "İlk kez size söylüyorum bunu. Biz Ayla filmiyle Oscar Ödülleri'nde son 4 saate kadar 8. sıradaydık. Benim bir konuşma yapmam istendi. Eğer ben o konuşmayı yapsaydım, biz Oscar'ı almıştık. Ama ben hayatım boyunca, ne bayrağıma, ne vatanıma, ne milletime asla ihanet etmem, kötü bir şey söylemem. Bunu yaparak bir yerlere gelmek hiç tarzım değil" dedi.

Uslu, "Nasıl bir konuşma yapmanızı istediler?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"'Özgürlüklerin olmadığı bir ülkede film yapmanın ne kadar zor olduğunu biliyor musunuz?' diye başlayan bir konuşmaydı… Ve ben bunu yapmadım. Yapsaydım Oscar'ı almıştık. İnkar edilemez bir insanlık hikayesini reddetti Oscar. Ben mi kaybettim? Hayır. Oscar, yetim Ayla'nın yüzüne kapıları kapattı diye Los Angeles'taki Güney Kore Mahallesi eylem başlattı. İmza kapmanyası düzenledi. Bir Türk filmini Amerikalı Koreliler savundu orada. Ama kendi milletimizin Oscar seçici üyesi Ayla'ya oy vermedi… Olsun, Türk halkı bize Oscar'ı verdi zaten."