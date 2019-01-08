Ayla'nın senaristi Güralp'ten 'Vatanıma hakaret etmeyi kabul etseydim Oscar vereceklerdi' diyen yapımcı Uslu'ya: Amerikalılara yaranmak için bayrak sahnesini çıkardı

Ayla filminin yapımcısı Mustafa Uslu'nun "Vatanıma hakaret etmeyi kabul etseydim Oscar vereceklerdi" açıklamasına tepki gösteren senarist Yiğit Güralp, "Filmde Ayla'nın yere düşen Türk bayrağını kaldırdığı bir sahne var, akıl hocaları 'bunu çıkar Oscar alamazsın' demişler. Bu da Amerikalılara yaranmak için çıkardı" dedi.

Ayla filminin senaristi Yiğit Güralp, yapımcı Mustafa Uslu'nun Türkiye'yi kötüleyen bir konuşma yapmayı reddettiği için Oscar'ı alamadığı iddialarıyla ilgili konuştu.

© Fotoğraf : Twitter Ayla filminin yapımcısı Uslu: Vatanıma hakaret etmeyi kabul etseydim Oscar vereceklerdi

Filmin senaryosunu kaleme alan ancak daha sonra afişte ismine yer verilmeyen ve yapım kadrosu tarafından sürecin dışında bırakılan senarist Yiğit Güralp, Uslu'nun sözlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Güralp, "Filmde Ayla'nın yere düşen Türk bayrağını kaldırdığı bir sahne var, akıl hocaları 'bunu çıkar Oscar alamazsın' demişler. Bu da Amerikalılara yaranmak için çıkardı, filmde yok. Onu da anlatsa ya keşke, medya bu kardeşimize el vererek medyanın kalitesini de ortaya koyuyor" açıklamasında bulundu.

Yapımcı Uslu, filmin Oscar Ödülleri'nde son 4 saate kadar 8. sırada olduğunu ve bu sırada kendisinden bir konuşma yapmasının istendiğini belirterek, "Eğer ben o konuşmayı yapsaydım, biz Oscar'ı almıştık. Ama ben hayatım boyunca, ne bayrağıma, ne vatanıma, ne milletime asla ihanet etmem, kötü bir şey söylemem. Bunu yaparak bir yerlere gelmek hiç tarzım değil" demişti.