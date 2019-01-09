Margot Robbie, yeni çekilecek Barbie filminde başrolde yer alacak

Robbie yaptığı açıklamada, oyuncak bebekle oynamanın çocukların kişisel gelişiminde önemli yer edindiğine işaret ederek, "Barbie ile oynamak, bir çocuğun kendini keşfetmeye yolculuğunda özgüven ve merak oluşumunu destekliyor" ifadelerine yer verdi.
Margot Robbie’nin başrolünde yer alması beklenen Barbie film projesi için Warner Bros. ve Mattel birlikte çalışacak. (Variety) pic.twitter.com/GNDfoijhNF— Movie Graf (@MovieGrafTR) 8 Ocak 2019
Warner Bros ve Mattel'dan ‘daha iyi bir partner' düşünemediğini belirten 28 yaşındaki güzel oyuncu, "Çocuklar üzerin olumlu etkileri olacağına inandığım bu rolü almaktan ötürü onur duyuyorum" dedi.
'MARGOT BU ROL İÇİN İDEAL BİR İSİM'
Emmerich, proje için Mattel'in yeni film departmanı olan Mattel Films ile işbirliği yapacaklarını açıklarken, Mattel'in bünyesinde bulunan American Girl Doll, Hot Wheels, Thomas the Tank Engine ve Fisher Price gibi daha birçok ünlü markanın filmleri üzerine projeleri olduğunu da açıkladı.
FİLMİN ÇEKİMLERİNİN YIL SONUNDA BAŞLAMASI BEKLENİYOR
Mattel firması tarafından üretilen ilk Barbie oyuncağı, ABD'nin New York kentinde 1959 yılında düzenlenen oyuncak fuarında görücüye çıkmıştı.
Piyasaya çıkışı sonrasında tüm dünyada oldukça çok sevilen Barbie oyuncağı, kendi kültünü yaratmış ve aralarında Oyuncak Hikayesi filmi de olmak üzere birçok defa televizyon yapımlarına ve animasyonlarında yer almıştı.
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