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18:31 09 Ocak 2019
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    Margot Robbie

    Margot Robbie, yeni çekilecek Barbie filminde başrolde yer alacak

    © AP Photo / Jordan Strauss/Invision
    Kültür & Sanat
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    The Wolf of Wall Street (Para Avcısı) filmiyle büyük çıkış yakalayan ve son olarak The Terminal (Terminal) filminde rol alan Avusturalyalı aktris Margot Robbie'nin, Hollywood'un dev yapım şirketi Warnes Bros. ile Barbie'nin yaratıcısı Mattel şirketi ortaklığında beyaz perdeye taşınacak olan yeni Barbie filminde başrolde olacağı açıklandı.

    5 yıldır Türkiye’de yaşayan ve Barbie bebeğe benzemek için defalarca estetik yaptıran Azeri model Sima Şerafettinova’nın yeni ameliyat sonrası Instagram sayfasında paylaştığı görüntüler, sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.
    © Fotoğraf : instagram/simaserafetdinova
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    Margot Robbie'nin, Hollywood devi Warner Bros. ve ‘Barbie' oyuncuklarının yaratıcısı dünyaca ünlü oyuncak şirketi Mattel ile birlikte çekilecek olan yeni Barbie filminde birlikte çalışacağı açıklandı.

    Robbie yaptığı açıklamada, oyuncak bebekle oynamanın çocukların kişisel gelişiminde önemli yer edindiğine işaret ederek, "Barbie ile oynamak, bir çocuğun kendini keşfetmeye yolculuğunda özgüven ve merak oluşumunu destekliyor" ifadelerine yer verdi.

    ​Warner Bros ve Mattel'dan ‘daha iyi bir partner' düşünemediğini belirten 28 yaşındaki güzel oyuncu, "Çocuklar üzerin olumlu etkileri olacağına inandığım bu rolü almaktan ötürü onur duyuyorum" dedi.

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    © Fotoğraf : Valeriya Lukyanova
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    Margot Robbie'nin Barbie filmi için ideal bir oyuncu ve yapımcı olduğunu vurgulayan Warner Bros. Pictures Group Başkanı Toby Emmerich, "Margot, Barbie'yi yeniden ekrana taşımak ve bugünün izleyicisini yakalayabilmek için ideal bir yapımcı ve aktris" ifadelerini kullandı.

    Emmerich, proje için Mattel'in yeni film departmanı olan Mattel Films ile işbirliği yapacaklarını açıklarken, Mattel'in bünyesinde bulunan American Girl Doll, Hot Wheels, Thomas the Tank Engine ve Fisher Price gibi daha birçok ünlü markanın filmleri üzerine projeleri olduğunu da açıkladı.

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    Henüz senaryosu, yönetmeni veya çıkış tarihine dair bilgi paylaşılmazken, Robbie'yi başrolünde izleyeceğimiz Barbie filminin çekimlerinin bu yıl sonunda başlayacağı konuşuluyor.

    Mattel firması tarafından üretilen ilk Barbie oyuncağı, ABD'nin New York kentinde 1959 yılında düzenlenen oyuncak fuarında görücüye çıkmıştı.

    Piyasaya çıkışı sonrasında tüm dünyada oldukça çok sevilen Barbie oyuncağı, kendi kültünü yaratmış ve aralarında Oyuncak Hikayesi filmi de olmak üzere birçok defa televizyon yapımlarına ve animasyonlarında yer almıştı.

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    Etiketler:
    Barbie Girl, Mattel Films, Mattel, Warner Bros, Warner Bros. Pictures Group Başkanı Toby Emmerich, Margot Robbie, ABD
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